200 عضو من الكونغرس لبايدن: نعارض فتح قنصلية أميركية في القدس ويصفوها بـ"خاطئة ومخزية"

واشنطن /سما/

أرسل 200 عضو جمهوري في الكونغرس، اليوم الإثنين، رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن أوضحوا فيها أنهم يعارضون فتح قنصلية أميركية في القدس الشرقية تخدم الجمهور الفلسطيني.

وكما كتب في الرسالة " سيكون افتتاح القنصلية الأميركية في القدس غير قانوني، لأن الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل" هذه خطوة غير مقبولة، خاطئة ومخزية".

ودعوا في الرسالة الإدارة الأميركية الى عدم الدفع نحو تنفيذ هذه الخطوة، ومن بين من وقّع على الرسالة رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس النواب، ستيف سكاليس، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ كوين مكارثي، وعضو لجنة الكونغرس الأميركي مايكل ماكول.

ومنذ أسابيع، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلاً عن مصدر مطّلع أنّ مصدر التوتر بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، فيما يخصّ افتتاح القنصلية الأميركية شرقي القدس المحتلة، يكمن في عدم التنسيق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، من جهة وبين الإدارة في واشنطن من جهةٍ أخرى.

وبحسب المصدر، فقد أعطى وزير الخارجية لابيد نظيره الأميركي، أنتوني بلينكين، تعهداً مسبقاً، بافتتاح القنصلية الأميركية في القدس، موضحاً أنّ لابيد تعهّد، في إحدى المكالمات الهاتفية، بتنفيذ الخطوة بعد وقتٍ قصير من تشكيل الحكومة.

هذا وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلاً عن مصدر مطّلع أنّ مصدر التوتر بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، فيما يخصّ افتتاح القنصلية الأميركية شرقي القدس المحتلة، يكمن في عدم التنسيق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، من جهة وبين الإدارة في واشنطن من جهةٍ أخرى.

وبحسب المصدر، فقد أعطى وزير الخارجية لابيد نظيره الأميركي، أنتوني بلينكين، تعهداً مسبقاً، بافتتاح القنصلية الأميركية في القدس، موضحاً أنّ لابيد تعهّد، في إحدى المكالمات الهاتفية، بتنفيذ الخطوة بعد وقتٍ قصير من تشكيل الحكومة.