تبادل إطلاق نار بين جيش الاحتلال ومهربي مخدرات على الحدود المصرية

القدس المحتلة/سما/

قال جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إن تبادلا لإطلاق نار وقع بين جنوده ومهربي مخدرات على الحدود المصرية.

وأفاد الجيش في بيان: أن"عددا من المشتبه بهم قبل وقت قصير تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي المحتلة في منطقة لواء "باران" الإقليمي".

وأضاف: "أحبط الجيش الإسرائيلي عملية التهريب، وصادروا حوالي 300 كيلوغرام من المخدرات بقيمة حوالي 6 ملايين شيكل (1.9 مليون دولار).



وتابع الجيش: "سيتم تسليم المخدرات المضبوطة إلى الشرطة الإسرائيلية"، مضيفا "خلال عملية التهريب وقع تبادل لإطلاق النار بين المهربين وقوات الجيش الإسرائيلي، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".