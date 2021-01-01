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تبادل إطلاق نار بين جيش الاحتلال ومهربي مخدرات على الحدود المصرية

الإثنين 01 نوفمبر 2021 12:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تبادل إطلاق نار بين جيش الاحتلال ومهربي مخدرات على الحدود المصرية



القدس المحتلة/سما/

قال جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، إن تبادلا لإطلاق نار وقع بين جنوده ومهربي مخدرات على الحدود المصرية.

وأفاد الجيش في بيان: أن"عددا من المشتبه بهم قبل وقت قصير تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى الأراضي المحتلة في منطقة لواء "باران" الإقليمي".

وأضاف: "أحبط الجيش الإسرائيلي عملية التهريب، وصادروا حوالي 300 كيلوغرام من المخدرات بقيمة حوالي 6 ملايين شيكل (1.9 مليون دولار).


وتابع الجيش: "سيتم تسليم المخدرات المضبوطة إلى الشرطة الإسرائيلية"، مضيفا "خلال عملية التهريب وقع تبادل لإطلاق النار بين المهربين وقوات الجيش الإسرائيلي، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

#جيش الاحتلال #تهريب المخدرات #مصر #الحدود المصرية

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