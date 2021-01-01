قيادي بالجهاد: اللقاءات كانت بمنتهى الوضوح.. والقاهرة بدأت فعلياً بتطبيق سلسلة إجراءات لصالح غزة

غزة / سما /

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داوود شهاب، اليوم الأحد، أن مصر لا تمارس أي ضغوطات على حركة الجهاد الإسلامي وأي فصيل آخر، لافتاً إلى أن اللقاءات مع المسؤولين المصريين كانت بمنتهى الوضوح.

وأوضح القيادي شهاب في تصريحات صحفية، أنه خلال لقاء أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، مع الوزير عباس كامل استعرض جملة من الإجراءات، حيث تحدث الوزير بأن مصر بدأت فعلياً في تطبيقها مثل تسهيل الحركة عبر معبر رفح.

وقال شهاب:"خلال حديث الوزير كامل والمسؤولين المصريين لمسنا حرص كبير لديهم بخصوص إعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية المدمرة وتسهيل الحركة بمعبر رفح"

وأضاف:"لا تمارس مصر أي ضغوطات على الجهاد الإسلامي وعلى أي فصيل آخر ومواقفنا واضحة وصريحة واللقاءات كانت بمنتهى الوضوح والاحترام بيننا".

وأكد القيادي شهاب، أن جمهورية مصر العربية لها وزنها وهي كبيرة ومؤثرة وتتصدر التحركات الداعمة للشعب والقضية الفلسطينية وتساند حقوقهم على الدوام.

وشدد على أن مصر كانت وما زالت داعمة، ولم تتخلَ يوماً ولا في أي محطة على مر التاريخ عن دورها في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.