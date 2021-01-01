مشروع حماية لسجن جلبوع بـ 8 ملايين شيكل لمنع الفرار منه مستقبلًا

القدس المحتلة / سما /

بدأ قسم الهندسة والبناء في وزارة الجيش الإسرائيلي وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية مشروع حماية بقيمة 8 ملايين شيكل لسجن جلبوع، بعد حادثة فرار الأسرى الستة الشهر الماضي.



وبحسب موقع "معاريف" اليوم الأحد، سيشمل المشروع تقوية الخلايا المعدنية في السجن وتحسين حمايتها لمنع أي محاولة فرار في المستقبل.



وأوضح أنه في الأيام المقبلة سيتم الانتهاء من إجراءات رسم الخرائط الهندسية في السجن، وبعد ذلك سيبدأ قسم الهندسة والبناء أعمال الحماية.



ونوهت إلى أن المشروع ذو أهمية كبيرة، حيث يجمع بين خبرة المهنيين من مختلف الهيئات من أجل زيادة أمن السجن والوصول به إلى المعايير المطلوبة في خدمة السجون لمنع الفرارأو أي أضرار في المستقبل.

وكان ستة أسرى فلسطينيين فروا من سجن جلبوع في السادس من سبتمبر الماضي عبر فتحة نفق حفروه أسفله، لكن منظومة الأمن الإسرائيلية أعادت اعتقالهم خلال 3 اسابيع من فرارهم بعد مطاردة وأعمال تمشيط واسعة.