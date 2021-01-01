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السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في اللد بأراضي الـ48

الأحد 31 أكتوبر 2021 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا في اللد بأراضي الـ48



الداخل المحتل / سما /

هدمت آليات السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، منزلا مأهولا في مدينة اللد داخل الأراضي عام 1948، بذريعة البناء دون ترخيص.

وتعود ملكية المنزل للمواطن إبراهيم الطوري في حي المحطة.

وشهدت اللد، مؤخرا، حراكا شعبيا ضد جرائم هدم المنازل وأوامر الإخلاء الصادرة بحق عشرات العائلات الفلسطينية، بذريعة البناء دون ترخيص.

يشار إلى أن البلدات الفلسطينية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في عين ماهل، ويافا، وشفا عمرو، وكفر قاسم، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، وأم الفحم، ويافا، وسخنين، وحرفيش، وبلدات بالنقب، وغيرها.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية داخل أراضي عام 48، رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند (116 أ) في قانون التنظيم والبناء، مؤخرا.

#اللد #السلطات الإسرائيلية #هدم

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