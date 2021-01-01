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مناورات إسرائيلية تحاكي حربا شاملة واضرابات بالبلدات العربية

الأحد 31 أكتوبر 2021 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مناورات إسرائيلية تحاكي حربا شاملة واضرابات بالبلدات العربية



القدس المحتلة / سما /

أنطلق صباح اليوم الأحد، "التمرين القطري الوطني" للجبهة الداخلية في اسرائيل بمشاركة وزارة الجيش الإسرائيلية، والعديد من الوزارات الحكومية، ويحاكي التمرين الذي يستمر حتى الخميس، عدة سيناريوهات لحرب شاملة على عدة جبهات وأيضا احتمال اندلاع اضطرابات في البلدات العربية.

وتأتي هذه المناورة، التي تشرف عليها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحت ما يسمى "أسبوع الجبهة الوطنية الداخلية"، وخلال المناورات سيتم اعتماد حالات طوارئ قصوى في سيناريو يحاكي حربا شاملة مع تعرض الجبهة الداخلية في البلاد إلى قصف إيراني بالصواريخ.

وتستمر التدريبات طوال أيام الأسبوع حتى الخميس المقبل، بمشاركة آلاف الجنود من الجيش وقوات الأمن، وستشمل، إجلاء السكان من خط الصراع وجبهة المواجهة، والتصدي لهجمات إلكترونية والصواريخ التي ستعطل الحياة.

ولأول مرة سيشمل التدريب على الجبهة الداخلية، تفريق ما سمي بـ"احتجاجات واضطرابات" قد تندلع في بلدات عربية والمدن الساحلية المختلطة خلال حرب شاملة على عدة جبهات، وذلك على غرار الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العربية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خلال هبة الكرامة في أيار/مايو الماضي.

وخلال المناورات التي تأتي لفحص جهوزية الجبهة الداخلية، والحفاظ على استعداد الجيش للتعامل مع أي طوارئ، سيتم إطلاق صافرات الإنذار في العديد من المناطق بالبلاد، والتدريب على الدخول للملاجئ والغرف الأمنة، حيث سيلاحظ حركة نشطة لسيارات الجيش وقوات الأمن.

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