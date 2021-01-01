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محافظ سلفيت يدعو التجار لعدم التلاعب بأسعار السلع واستغلال موجة الارتفاع الراهنة

السبت 30 أكتوبر 2021 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ سلفيت يدعو التجار لعدم التلاعب بأسعار السلع واستغلال موجة الارتفاع الراهنة



سلفيت /سما/

دعا محافظ محافظة سلفيت اللواء د.عبدالله كميل بعض التجار لعدم التلاعب بأسعار السلع وخاصة الاساسية منها ومراعاة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها ابناء شعبنا وخاصة في محافظة سلفيت في ظل استمرار الاحتلال وجرائم المستوطنين.

مؤكداً أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس محمود عباس “ابو مازن” والحكومة يتابعون عن كثب الحالة الاقتصادية الراهنة لايجاد الحلول المناسبة بما يحقق مصلحة الجميع ويمنع استغلال المواطنين.

مشيراً أنه وعلى إثر ذلك، خصصت وزارة الاقتصاد الوطني، خطوط للاتصال والتبليغ عن أي تجاوزات في الأسعار من قبل بعض التجار؛ وأن الشكاوى التي تقدم تلعب دور اساسي في ضبط وتنظيم السوق.

وأهاب المحافظ كميل بالمواطنين والتجار الوقوف جنباً الى جنب مع الجهود الرسمية المبذولة للوصول إلى أسعار مستقرة ومعقولة والتعاون لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة التي من شانها الحاق الضرر الجسيم بالاسر المستورة والفقيرة في مجتمعنا الفلسطيني.

#محافظ سلفيت #اسعار السلع #السلع الاساسية

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