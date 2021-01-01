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الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع وزير المخابرات المصرية

السبت 30 أكتوبر 2021 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة النخالة مع وزير المخابرات المصرية



غزة /سما/

التقى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة، مساء اليوم، برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل.

وأكد القيادي في الجهاد الاسلامي داوود شهاب، في تصريحات صحفية، مساء اليوم السبت، أنه جرى خلال اللقاء استعراض شامل لتطورات الملف الفلسطيني والصراع مع الاحتلال.

وأشار شهاب، الى أن أجواء اللقاء كانت إيجابية وصريحة، وعكست الحرص المتبادل على تحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني.

وبيّن أن الوزير عباس كامل استعرض الجهود المصرية لإعادة الإعمار وتسهيل الحركة على معبر رفح وتخفيف معاناة المواطنين في غزة بسبب الحصار الاسرائيلي.

وعبر شهاب، عن تقدير حركة الجهاد للجهود المصرية خاصة فيما يخص إضراب أسرى الحركة ومتابعة الاشقاء المصريين، داعيًا لمواصلة هذه الجهود من أجل إنهاء معاناة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام .

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