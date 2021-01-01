الأجهزة الأمنية: فض وإنهاء مظاهر مسلحة في مخيم بلاطة

نابلس /سما/

أفاد مصدر أمني بإقامة عدد من المواطنين اليوم في مخيم بلاطة حفل تأبين لأحد مواطني المخيم "حاتم ابو رزق" .

وبحسب المصدر شهد التأبين تواجدا لمظاهر مسلحة، وخروجا لعدد من المسلحين الملثمين في حفل التأبين وسط المواطنين المشاركين في الحفل الذي يعتبر خروجا عن القانون وتهديدا وترويعا للمواطنين الآمنين سواء المشاركين في الحفل او المتواجدين في منازلهم، بحسب قول المصدر.

وتابع: هدنا في أحداث سابقة ومماثلة اصابات بين المواطنين نتيجة لهذه المظاهر المسلحة، وأيضا عدم التزام القائمين على الحفل بعدم تواجد أي مظاهر مسلحة.

وأفاد المصدر الأمني، بناء عليه قامت الأجهزة الأمنية بالتعامل مع المسلحين الملثمين لما يشكله من تهديد للسلم الأهلي في مخيم بلاطة، وحفاظا على أرواح المواطنين ، ومقاطع الفيديو تؤكد أن الأجهزة الأمنية لم تتدخل الا بعد خروج المسلحين الملثمين في حفل التأبين، وتم اطلاق النار بشكل مباشر باتجاه الاجهزة الامنية بعد فض "الاستعراض العسكري" ومازالت الأجهزة الأمنية تتعامل حتى هذه اللحظة مع حالات الشغب ومتابعة مطلقي النار .

وقال المصدر إن المؤسسة الأمنية الفلسطينية ستبقي تعمل لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني ومحاربة جميع الظواهر الخارجة عن القانون التي لا يزال أصحابها يعبثون بسلامة المواطنين وأمنهم دونما خجل .