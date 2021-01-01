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بعد زيارة نفتالي بينت.. روسيا تنوي إجراء مباحثات مع قيادة السلطة الفلسطينية

السبت 30 أكتوبر 2021 10:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد زيارة نفتالي بينت.. روسيا تنوي إجراء مباحثات مع قيادة السلطة الفلسطينية



موسكو /سما/

صرحت وزارة الخارجية الروسية أن الممثلين الروس ينوون إجراء مباحثات مع قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، السبت: "قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مؤخرا بزيارة إلى روسيا. ونخطط لإجراء مباحثات مع قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأشارت الوزارة إلى أن روسيا تقدمت بمبادرة بشأن عقد اجتماع الرباعية الدولية على مستوى الوزراء، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبهدف تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضافت: "كما لا يزال اقتراحنا بعقد قمة فلسطينية إسرائيلية في موسكو حيويا".

#الخارجية الروسية #روسيا #السلطة الفلسطينية #القيادة الفلسطينية

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