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المالكي يطلع حركة التضامن مع فلسطين على التحركات الدبلوماسية الفلسطينية

السبت 30 أكتوبر 2021 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يطلع حركة التضامن مع فلسطين على التحركات الدبلوماسية الفلسطينية



رام الله /سما/

أطلع وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، حركة التضامن مع فلسطين في لوكسمبورغ، على آخر التحركات الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الأوروبي لوضع حد لممارسة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاستيطان، وهدم البيوت، وكافة خروقات حقوق الانسان، وعلى حث الدول الأوروبية على الاعتراف بدولة فلسطين.

وثمن الوزير المالكي في اجتماعه في لوكسمبورغ مع رئيس لجنة لوكسمبورغ من أجل سلام عادل في الشرق الأوسط، رئيس لجنة المؤسسات الاوروبية من أجل فلسطين ميشيل لوغراند والوفد المرافق له، الدور الذي تلعبه حركات التضامن الأوروبية مع شعبنا، داعيا إياها الى تكثيف هذا التحرك على المستويات الرسمية الأوروبية للوصول الى إجراءات فاعلة ضد الاستيطان والمستوطنين الإسرائيليين.

في السياق، تطرق الوزير د المالكي للتحرك الرسمي الذي بذلته القيادة الفلسطينية، ووزارة الخارجية والمغتربين في إدانة القرار الإسرائيلي بتصنيف ست منظمات فلسطينية من المجتمع المدني بأنها "إرهابية"، مشيرا الى استقبال الرئيس محمود عباس لرؤساء هذه المنظمات.

من جهته، وضع رئيس حركة التضامن مع فلسطين المالكي بصورة الحملات الإعلامية والجماهيرية التي تقوم بها الحركة لدعم الشعب الفلسطيني، عبر تنظيم وقفات تضامنية، وكتابة عرائض للمؤسسات الأوروبية ضد الجرائم الإسرائيلية، وتنظيم فعاليات ثقافية وآخرها مهرجان الأفلام الفلسطينية في لوكسمبورغ، وشرح مشروع الشراكة مع مؤسسات تنموية فلسطينية

حضر الاجتماع سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي ، بلجيكا ولوكسمبورغ عبد الرحيم الفرا ، وحسان البلعاوي ، مستشار اول ، المكلف بالعلاقات الثنائية مع لوكسمبورغ

#الخارجية الفلسطينية #رياض المالكي #لوكسمبورغ

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