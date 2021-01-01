سبعة أسرى يواصلون إضرابهم وسط تحذيرات من خطورة أوضاعهم الصحية

رام الله/سما/

يواصل سبعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ (108 أيام).

والأسرى المضربون بالإضافة إلى الفسفوس، هم: مقداد القواسمة منذ (101 يوم)، وعلاء الأعرج منذ (83 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (74 يوما)، وشادي أبو عكر منذ (67 يوما)، وعياد الهريمي منذ (38 يوما)، ولؤي الأشقر المضرب منذ (20 يوما).

ويخوض الأسير راتب حريبات إضرابا عن الطعام منذ (22 يوما)، تضامنا مع الأسرى السبعة.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من خطورة الوضع الصحي للأسير الفسفوس الذي يقبع في مستشفى "برزلاي"، لافتة الى أن تفعيل أمر الاعتقال الإداري له، بمثابة اعدام بطيء، وهو ما يشكل خطورة على حياته.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن يتم نقله إلى عيادة سجن الرملة في أية لحظة، رغم تدهور وضعه الصحي.

وبخصوص الأسير القواسمة، أكدت الهيئة أن وضعه مقلق جدا، حيث يعاني من تسمم بالدم، ومشاكل في القلب والرئتين، والكلى، والكبد، الأمر الذي يؤثر على قدرته على الحركة والكلام والرؤيا. فيما يقبع بقية الأسرى في عيادة سجن الرملة.

وقالت: إن احتمالية استشهاد أحد الأسرى المضربين تزداد كل لحظة مع اجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم، وهذا تماهي في سياسة الاحتلال مع الطواقم الطبية في عملية احكام الحصار، ومفاقمة معاناة الأسرى المضربين.