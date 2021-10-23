احصائية: إصابة جندي ومستوطنين بـ54 نقطة مواجهة بالضفة في أسبوع

رام الله/سما/

أفادت إحصائية صادرة يوم السبت، بأن الأسبوع الماضي شهد اندلاع مواجهات في 54 نقطة بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، تخللها عمليتي إطلاق نار بمدينتي نابلس وطوباس، وإلقاء زجاجات حارقة، وإصابة جندي إسرائيلي ومستوطنين اثنين رشقا بالحجارة.



وذكرت الإحصائية أن عشرات المواطنين أصيبوا أمس الجمعة، خلال المواجهات التي شهدتها العديد من مناطق الضفة والقدس.

ورصدت 10 نقاط مواجهة في المقبرة اليوسفية بالقدس، وبلدة حوسان والخضر ببيت لحم، ورأس الجورة بمدينة الخليل، ومخيم جنين، بلدة كفر قدوم والحاجز الجنوبي لمدينة قلقيلية، بلدتي بيتا وبيت دجن ومخيم عسكر الجديد بنابلس.



ويوم الخميس الماضي، استمرت أعمال التجريف بحق المقبرة اليوسفية، فيما شهدت العديد من المناطق مواجهات مع الاحتلال واعتقالات.

وخلال الأسبوع الماضي، تم إحصاء 6 نقاط مواجهة توزعت كالآتي: المقبرة اليوسفية، بلدة أبو ديس في القدس، بلدة بيت أمر بالخليل، مخيم الفارعة جنوب طوباس، مدينة قلقيلية شمال الضفة، وبلدة بيت دجن شرق نابلس.



وفي يوم الأربعاء الماضي، أصيب مستوطنين بالحجارة في نابلس وأريحا، بالإضافة إلى إلقاء زجاجات حارقة قرب مخيم الفوار.

وجرى إحصاء 6 نقاط مواجهة في بلدة عناتا في القدس ومخيم الفوار بالخليل وسنجل شمال رام الله وتقوع ببيت لحم، ومحيط مستوطنة شافي شمرون غرب نابلس، ومستوطنة "متسبيه يريحو" قرب أدريحا.



ويوم الثلاثاء الماضي، تم رصد إلقاء زجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال في دورا ومخيم الفوار بالخليل والطور بمدينة بالقدس.

وسجلت الثلاثاء الماضي، 7 نقاط مواجهة في محيط المقبرة اليوسفية وبلدة الطور بالقدس، وبلدة دورا ومخيم الفوار بالخليل، وبلدة يعبد ومحيط مستوطنة مايو دوتان بجنين، وبلدة بورين جنوب نابلس.



وبحسب الإحصائية، فقد شهدت القدس والضفة الاثنين الماضي، 9 نقاط مواجهة في المقبرة اليوسفية وراس العامود بالقدس، بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بلدتي تقوع وحوسان ومحيط مستوطنة "هار حوما" قرب بيت لحم، وبلدة يبعد ومحيط مستوطنة "مابو دوتان" جنوب جنين، والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.

وسُجل في يوم الأحد الموافق 24/10/2021، وقوع عمليتي إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال إحداها في بلدة طمون بمدينة طوباس، والأخرى صوب حاجز حوارة الاحتلالي جنوب نابلس.



وتم إحصاء 10 نقاط مواجهة في بلدتي الطور وعناتا بالقدس، ورأس الجورة ومخيم الفوار بالخليل، وسنجل شمال رام الله، والزاوية قرب سلفيت، وبلدة برقة وحاجز حوارة في نابلس، وطمون جنوب طوباس، والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.

ويوم السبت الموافق 23/10/2021، أصيب جندي بالحجارة قرب بلدة ترمسعيا، فيما تم تسجيل إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات في محيط مستوطنة "شافي شمرون" غرب نابلس، ومستوطنة "مجدال عوز" قرب بيت لحم، وبلدة سلوان في القدس.

فيما جرى إحصاء 6 نقاط مواجهة في بلدة سلوان بالقدس، ومسافر يطا بالخليل، وبلدة ترمسعيا شمال رام الله، ومحيط مستوطنة مجدال عوز ببيت لحم، ومحيط مستوطنة "شافي شمرون" غرب نابلس، والحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.