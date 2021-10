ضجة في "إسرائيل" بسبب معنى التسمية الجديدة لفيسبوك بالعبرية!

أثار إعلان شركة "فيسبوك" عن تغيير اسمها إلى "ميتا" ضجة في إسرائيل بسبب معنى الكلمة الجديدة باللغة العبرية.



وتشير كلمة "ميتا" إلى مؤنث كلمة "ميّت" في اللغة العبرية. وعلقت الخبيرة التقنية، نيريت فايس، على "تويتر" بأن اسم الشركة الجديد سيكون موضوعا للسخرية في إسرائيل لسنوات طويلة بسبب معناه في العبرية.

كذلك شاركت منظمة الإنقاذ الإسرائيلية "زاكا"، التي تعمل على ضمان دفن لائق لمن يتوفى من اليهود، في حملة السخرية التي تم تدشينها تحت وسم #FacebookDead ، أي موت فيسبوك، وكتبت على "تويتر": "لا تقلقوا، نحن نعمل على ذلك".

وقال مستخدم آخر: "شكرا لك على توفير سبب وجيه لجميع المتحدثين بالعبرية للضحك".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجموعة "فيسبوك"، مارك زاكربرغ، عن تغيير اسم الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي إلى "ميتا"، لتعكس بشكل أفضل كل نشاطاتها، لكن اسم الشبكات المختلفة فيها سيبقى نفسه، وسيحافظ تطبيق إنستغرام وخدمة واتساب على أسمائهما.

و"فيسبوك" ليست الشركة الوحيدة التي تعرضت للسخرية بسبب ترجمات علامتها التجارية بلغات أخرى.

فنجد أيضا شركة "KFC" (كنتاكي فرايد تشيكن)، التي لم يعجب شعارها "Finger lickin 'good" (اصبع يبدو جميلا) الصينيين خلال الثمانينيات. حيث كانت ترجمة الشعار بلغة الماندرين "تخلص من أصابعك".

لكنه لم يضر الشركة كثيرا. فكنتاكي واحدة من أكبر سلاسل الوجبات السريعة في البلاد.

وغيرت "Rolls-Royce" اسم سيارتها "Silver Mist" (ضباب فضي)، حيث يترجم الضباب إلى "البراز" باللغة الألمانية. وتم تسمية السيارة باسم Silver Shadow (الظل الفضي) بدلا من ذلك.

وفي الوقت نفسه، عندما أصدرت نوكيا هاتفها "Lumia" في عام 2011، لم تحصل على رد الفعل الذي كانت تتوقعه بالضبط. ففي الإسبانية، Lumia هو مرادف لكلمة (عاهرة)، على الرغم من أنه يظهر فقط باللهجات ذات التأثير الغجري الثقيل.

لكن شركة هوندا كانت محظوظة. حيث كادت تسمي سيارتها الجديدة "Fitta"، وهو وصف مبتذل لـ(المهبل) باللغة السويدية. ومن الواضح أنها لم تترجم جيدا في عدد من اللغات الأخرى. وتم اكتشاف المشكلة في وقت مبكر، واتخذ قرار بتسمية السيارة "Jazz" في معظم البلدان.

