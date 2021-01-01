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فيفا تدرس استضافة" إسرائيل" وثلاث دول عربية لكأس العالم 2030

الجمعة 29 أكتوبر 2021 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيفا تدرس استضافة" إسرائيل" وثلاث دول عربية لكأس العالم 2030



القدس المحتلة/سما/

أكد رجل الأعمال الإسرائيلي سوليفان ادامز، في تصريحات لقناة "i24 news" الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يدرس بشكل جدي استضافة إسرائيل والإمارات والسعودية ومصر في دوري كأس العالم لعام 2030م.
 
وقال ادامز: إن "الرياضة يمكن أن تكون جسرا نحو بناء العلاقات والصداقات مع جيراننا، ويمكنها تغيير النموذج بأكمله في المنطقة وحول العالم".
 
وأشار إلى أن هذا الملف تم طرحه خلال زيارة رئيس "الفيفا" جياني انفنتيو إلى إسرائيل ومشاركته في مراسم افتتاح مركز فريدمان للسلام في مدينة القدس.
 
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، استقبل في مكتبه بالقدس يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، رئيس "الفيفا" جياني انفنتينو الذي وصل في زيارة هي الأولى له، إلى إسرائيل.
 
وأثار انفنتينو أمام بينيت اقتراح استضافة إسرائيل لكاس العالم لعام 2030 إلى جانب دول بالمنطقة في مقدمتها الإمارات.
 
وشارك في الجلسة وزير المالية الأمريكي السابق ستيفن منوتشن وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل سابقًا ديفيد فريدمان.

#فيفا #اسرائيل #الدول العربية #كاس العالم

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