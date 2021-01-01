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ارتفاع الشيكل إلى أعلى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من 20 عاماً ومقابل الدولار منذ 9 شهور

الخميس 28 أكتوبر 2021 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع الشيكل إلى أعلى مستوياته مقابل اليورو منذ أكثر من 20 عاماً ومقابل الدولار منذ 9 شهور



القدس المحتلة / سما /

قال بنك إسرائيل المركزي اليوم الخميس، إن العملة الإسرائيلية ارتفعت إلى أقوى مستوى لها مقابل اليورو منذ أكثر من 20 عاماً.

ووفقاً لبيان صادر عن بنك إسرائيل المركزي، أنه تم تحديد سعر الصرف عند 3.695 شيقل لليورو الواحد، مقارنة بسعر 3.684 شيقل في 31 يوليو 2001.

كما ارتفع سعر صرف الشيقل مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من تسعة شهور.

تم تحديد سعر الصرف عند 3.185 شيقل للدولار الواحد، مقارنة بسعر 3.116 الذي تم تحديده في 14 يناير 2021.

وقال جاد ليئور كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليومية لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن صعود الشيكل مقابل الدولار يفسر بخروج الاقتصاد الإسرائيلي من الموجة الرابعة لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأضاف أن “ميزانية الدولة التي يتوقع إقرارها الأسبوع المقبل ولأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ستزيد من تعزيز الشيقل”.

وبعد استمرار انخفاض الدولار مقابل الشيقل، دعا اتحاد الصناع في إسرائيل (الهيئة التمثيلية لجميع القطاعات الصناعية في إسرائيل) الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتخفيف من تكلفة الإنتاج للصناعة والتكنولوجيا الفائقة.

وطالب الاتحاد، الحكومة الإسرائيلية بدعم الصادرات الإسرائيلية “التي قد تنهار بسبب أزمة الدولار”.

#بنك إسرائيل المركزي #العملة الإسرائيلية

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