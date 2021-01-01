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تسريب لبينت: لا أعتقد أن التناوب سيحدث ومن المحتمل أن تتفكك الحكومة.. ومكتبه يرد

الخميس 28 أكتوبر 2021 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريب لبينت: لا أعتقد أن التناوب سيحدث ومن المحتمل أن تتفكك الحكومة.. ومكتبه يرد



القدس المحتلة / سما /

نشرت القناة 12العبرية تسريب لرئيس وزراء اسرائيل خلال محادثة مغلقة له الشهر الماضي.

ووفق القناة، قال بينت في التسريب: “لا أعتقد أن التناوب سيحدث، من المحتمل أن تتفكك الحكومة بين الميزانية وموعد التبادل في رئاسة الحكومة لعدة أسباب “.

وردا على التسريب الذي نشرته القناة، أوضح مكتب رئيس وزراء اسرائيل نفتالي بينت، أنه “كما قال منذ اللحظة الأولى – سيلتزم رئيس الوزراء بنت باتفاقية التناوب بالكامل، الشراكة مع رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية ، يائير لابيد ، تقوم على الثقة المتبادلة والإنصاف”.

وأضاف: “وانه قبل تمرير الموازنة ، الذي يضمن إستمرار الحكومة ، كما هو متوقع ،سينشر بعض الإقتباسات المختلفة التي قيلت فقط كتقدير، وسيتم تمرير الميزانية وستستمر الشراكة “.

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