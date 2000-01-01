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بمشاركة 70 طائرة مقاتلة.. انتهاء مناورة "العلم الأزرق" الجوية في إسرائيل

الخميس 28 أكتوبر 2021 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمشاركة 70 طائرة مقاتلة.. انتهاء مناورة "العلم الأزرق" الجوية في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، انتهاء مناورة "العلم الأزرق" الجوية المشتركة، اليوم الخميس، والتي بدأت الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
 
وأوضح المتحدث أن ممثلي القوات الجوية من دول متعددة شاركت في المناورة، تدربت في خطوط جوية معقدة، ونفذت حوالي 880 طلعة جوية، كما تدربت على مهاجمة مئات الأهداف والتهديدات بمختلف أنواعها.
 
وتعد هذه المناورة التي أجرتها إسرائيل في صحراء النقب، أكبر مناورة جوية، وقد شارك فيها عدة دول من بينها الإمارات بحضور قائد قواتها الجوية إبراهيم العلوي، والتي وقعت اتفاق التطبيع مع إسرائيل السنة الماضية.
 
وقال رئيس العمليات في سلاح الجو الإسرائيلي، أمير لازار: إن وجود أكثر من 70 طائرة مقاتلة من بينها "ميراج 2000" و"رافال" و"إف 16" (F16) ومشاركة 1500 فرد في التدريب، يجعله التدريب الأكبر على الإطلاق في إسرائيل.
 
ورغم عدم مشاركة الطائرات الإماراتية في التدريبات، لكن لازار وصف زيارة قائد القوات الجوية بأنها "مهمة للغاية" وعبر عن أمله في "استضافة القوة الجوية الإماراتية" في المستقبل.
 
وتجري إسرائيل تدريبات "العلم الأزرق" كل عامين منذ عام 2013 في صحراء النقب.
 
وشاركت في تدريبات "العلم الأزرق" هذا العام كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، وقد حلقت طائراتها في أجواء البلاد لأول مرة منذ تأسيس إسرائيل عام 1948م.
 
وكان قائد القوات الجوية الإماراتية اللواء الركن إبراهيم العلوي وصل إلى إسرائيل يوم الإثنين الماضي، حيث اجتمع مع قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين، الذي وصف ذلك اليوم بأنه "يوم تاريخي ذو أهمية كبرى للجيشين".

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