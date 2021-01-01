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الشرطة تكشف ملابسات جريمة السطو على أحد البنوك في بلدة يعبد غرب جنين

الخميس 28 أكتوبر 2021 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات جريمة السطو على أحد البنوك في بلدة يعبد غرب جنين



جنين / سما /

كشف مدير الشرطة في محافظة جنين العميد عزام جبارة، مساء يوم الخميس، عن ملابسات جريمة السطو على أحد البنوك في بلدة يعبد غرب جنين.

وقال جبارة، في تصريحٍ صحفي: "إنّ جهازي الشرطة والأمن الوقائي، كشفا ملابسات جريمة السطو التي استهدفت فرع أحد البنوك في بلدة يعبد غرب جنين وقبضت على مشتبه فيهم".

وأضاف: "أنّ قسم المباحث في الشرطة ووقائي جنين تمكنا من إلقاء القبض على شخصين نفذا عملية السطو المسلح على البنك في يعبد، وأنهم اعترفا بجريمتهما، وتم التحفظ على النقود بحوزتهما، وما زالا موقوفين والتحقيق ما زال مستمرًا معهما، وذلك بعد متابعة وجهد مستمر ومتواصل من الأجهزة الأمنية".

وشدد جبارة، على أنّ المؤسسة الأمنية بالمرصاد لكافة الخارجين عن القانون ولن تسمح بالفوضى وبغياب الأمن والأمان والإستقرار.

 وأكّد على أنّ جهاز الشرطة جنباً إلى جنب مع كافة الأجهزة الأمنية مستمرين في عملهم الروتيني والإعتيادي للحفاظ على الأمن وتوفير الإستقرار وبسط سيادة القانون.

#الشرطة الفلسطينية #جنين #عملية سطو #البنوك الفلسطينية #الضفة الغربية

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