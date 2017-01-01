واشنطن تصر: إسرائيل لم تعلمنا مسبقاً بقرارها تصنيف منظمات حقوقية "ارهابية"..

واشنطن /سما/

كرر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن إسرائيل لم تعلم الإدارة الأميركية نيتها إدراج ستة منظمات فلسطينية غير حكومية على لائحة الإرهاب بشكل مسبق، وأن الإدارة تقوم ببحث هذه المسألة مع المسؤولين الفلسطينيين.

وقال برايس في تصريحات صحفية ” نحن على اتصال وثيق مع شركائنا الإسرائيليين بشأن هذه المنظمات ، كما تعلمون ، هناك وفد إسرائيلي سنلتقي به لمناقشة هذه المجموعة من القضايا. بشكل عام ، نعتقد أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومجتمع مدني قوي ومستقل لهما أهمية حاسمة للديمقراطية والحكم المسؤول والمتجاوبة مع مصلحة المواطنين. وهذه محادثات نتطلع إلى إجرائها مع شركائنا الإسرائيليين”.

و بخصوص أي خطط أميركية رسمية لقاء ممثلين عن هذه المنظمات ، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو في واشنطن، أسوة بما قام به الاتحاد الأوروبي، قال برايس أن ليس هناك نية في الوقت الراهن لأي اجتماعات مع هذه المنظمات.

واستنكرت مجموعة من المشرعين التقدميين في الولايات المتحدة قرار إسرائيل الأخير تصنيف ست منظمات غير حكومية في المجتمع المدني الفلسطيني على أنها منظمات إرهابية.

واستهدفت الخطوة ، التي أُعلن عنها يوم الجمعة الماضي، الجماعات المناصرة البارزة ، الضمير ، التي تدعم السجناء السياسيين الفلسطينيين ، مؤسسة الحق ، وهي منظمة حقوقية تعمل مع الأمم المتحدة ، ومنظمة الدفاع عن الأطفال – فلسطين (DCIP) ، من بين آخرين.

وأدانت النائبة بيتي ماكولوم ، وهي تقدمية تتحدث ضد الاحتلال الإسرائيلي ، القرار ووصفته بأنه “معادي للديمقراطية”.

وقالت ماكولوم “هذه ليست أكثر من محاولة لإسكات مؤيدي حقوق الفلسطينيين. إنها مناهضة للديمقراطية ومخالفة للقيم المتوقعة من حليف للولايات المتحدة”.

وقد عملت ماكولوم لسنوات مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (DCIP) ، وهي منظمة غير حكومية تراقب الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين ، بما في ذلك الهجمات والقتل والاعتقالات. في عامي 2017 و 2019 قدمت مشاريع قوانين تسعى إلى حظر استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين في الإساءة إلى الأطفال الفلسطينيين.

بدورها، وصفت النائبة رشيدة طليب ، وهي أول امرأة أميركية فلسطينية يتم انتخابها لعضوية الكونجرس ، تسميات الإرهاب بأنها “معادية للديمقراطية بشكل صارخ وخطيرة” ، داعية إلى خفض المساعدات الأميركية لإسرائيل.

وأضافت طليب “إن تصنيف نظام الفصل العنصري لجماعات حقوق الإنسان الحائزة على جوائز على أنها منظمات إرهابية ، لمجرد أن هذه المنظمات تتحدث عن حقائق عن العنف الإسرائيلي وتأثيره السيئ ، هو أمر خطير ومخالف للديمقراطية. يجب على الولايات المتحدة إنهاء تمويل انتهاكات حقوق الإنسان. كفى”.

واعتبر عدد من الحقوقيين الذي يناصرون الحقوق الإنسانية الفلسطينية إن توسيع إسرائيل لما يسمى بـ “الإرهاب” هو دعاية عنصرية تقوم على اتهامات لا أساس لها من الصحة، وتصعيد آخر للجهود الإسرائيلية لعزل المنظمات الفلسطينية التي تقوم بعمل حاسم لفضح انتهاكات إسرائيل المستمرة لحقوق الفلسطينيين.

كما أدان النواب إلهان عمر (من ولاية مينيسوتا)، والنائب آلان لوينثال (ولاية كاليفورنيا) والنائب أندريه كارسون (من ولاية إنديانا) وآخرون هذه الخطوة.

وكتب كارسون على موقع تويتر “هذا القرار يستند إلى توصيفات خاطئة وسيضر بعدد لا يحصى من الأشخاص الذين يعتمدون على هذه المنظمات في الدعم المنقذ للحياة”.

كما انتقد النائب لوينثال الخطوة الإسرائيلية ، قائلا إن “الإجراءات الصارمة ضد الأصوات المعارضة في الضفة الغربية تأتي بنتائج عكسية وغير مقبولة”.

وحث العديد من المشرعين إدارة بايدن على الضغط على إسرائيل لإلغاء قرارها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي صرح إنه يتابع كل الاتهامات الإسرائيلية لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بدعمها للإرهاب حسب التصنيف الإسرائيلي.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي الأربعاء ، في مؤتمر صحفي إن مزاعم إسرائيلية سابقة مماثلة لم تكن صحيحة في السابق ، مضيفًا أن المزاعم السابقة بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعدد معين من شركاء منظمات المجتمع المدني الفلسطينية لم تكن كذلك. مثبتة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن إجراءات مكافحة الإرهاب يجب أن تتوافق مع جميع الالتزامات بموجب القانون الدولي ، ولا سيما القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، والتي تشمل الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير.

وأضاف: “لقد أخذنا علما بإدراج ست منظمات فلسطينية من قبل وزارة الدفاع الإسرائيلية ، وبعضها ينفذ أنشطة ممولة بتمويل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه”.

"صحيفة القدس"