  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الكشف عن تفاصيل مثيرة حول إبلاغ أشرف مراون إسرائيل بالحرب مع مصر

الخميس 28 أكتوبر 2021 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل مثيرة حول إبلاغ أشرف مراون إسرائيل بالحرب مع مصر



القاهرة /سما/

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حقيقة إبلاغ أشرف مروان، صهر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الجانب الإسرائيلي بموعد حرب أكتوبر.

وقال: "أنا معرفش هو بلغهم ولا مبلغهمش، لأن ده ادعاء إسرائيلي، بس فيه موقفين مصريين يقولوا إن ده محصلش، واحد سرده لي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والآخر سرده لي وكيل أول المخابرات العامة، محافظ الإسكندرية الأسبق اللواء محمد عبدالسلام محجوب".

وأضاف أبو الغيط، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه التقى بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في صيف 2018: "كان في قرية سياحية وأنا موجود فيها، روحت له لابس شورت وجزمة كوتش، الكلام جاب بعضه، مبارك قالي (تعرف.. الرئيس السادات في حديث معايا من سنين قالي أنا كنت بين الحين والآخر استخدم أشرف مروان في إني أوصل للجانب الإسرائيلي كلام يخدمنا)، يعني كان بيستخدم من قبل الأجهزة المصرية في إمداد إسرائيل بمعلومات تخليهم غير قادرين على إحكام الموقف".

وعن رواية اللواء محمد عبدالسلام محجوب، أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه في أثناء عمله كوزيرًا للخارجية، قال له الأول: "أنا اللي مشغله، اديتله معلومات ودربته، وكنت بقوله تعمل ايه ومتعملش اية في اتصالاتك بيهم؛ لأنك ممكن تقابلهم بالسفارة أو في بيوتهم فممكن تتقتل، فالثقة في النفس مطلوبة، بس استحالة يبلغهم بميعاد الحرب".   "RT"

#الجامعة العربية #احمد ابو الغيط #أشرف مروان #جمال عبد الناصر #مصر #حرب اكتوبر 73

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: المقاومة أحبطت خلال العام الماضي تنفيذ عمليات لوحدة "شيطيت 13" في غزة

الاعلام العبري يكشف تفاصيل جديدة: محادثة "حادة" وخلاف جدي بين بلينكين وغانتس

صحيفة: السعودية تعاقب لبنان بسبب تصريحات قرداحي وتغلق مكاتب قناة "إم بي سي"

انخفاض في سعر صرف الدولار

انقلاب السودان .. 5 لحظات غريبة في خطاب عبدالفتاح البرهان!

الغارديان: حمى عابدين مساعدة كلينتون تكشف عن اعتداء سيناتور جنسيا عليها

الاقتصاد: ننتظر موجة من الغلاء في ظل ارتفاع الأسعار العالمية

الأخبار الرئيسية

الجيش

صحيفة عبرية: لهذا تتستر شرطة إسرائيل على مستوطن قتل فلسطينياً بسلاح أحد الجنود

مستوطنات

صحيفة عبرية: بالتوازي مع هجمة استيطانية.. ماذا وراء تسهيلات إسرائيل للفلسطينيين؟

فلسطين

الغضب الفلسطيني يتصاعد.. فتح: كل الخيارات مفتوحة وحماس تطالب بتفعيل كل أشكال المقاومة

الرئيس

الرئيس عباس: الوضع خطير جداً.. ولدينا خياراتنا حال فشل حل الدولتين

11 دولة أوربية تحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية