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الكشف عن متهم باغتيال عدد من قادة شهداء الاقصى في نابلس

الخميس 28 أكتوبر 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن متهم باغتيال عدد من قادة شهداء الاقصى في نابلس



نابلس / سما /

 نُشر اليوم، لائحة اتهام وجهتها النيابة العامة الفلسطينية، بحق المتهم (ع.ر- 38 عاما) من مدينة نابلس، بالتعامل مع العدو وحيازة وحمل ونقل سلاح وذخائر بدون ترخيص ما تسبب باستشهاد احد المقاومين.

وذكرت لائحة الاتهام المقدمة بحق المذكور، انه ارتبط مع مخابرات الاحتلال عام 2005 وزودهم بمعلومات حول مطلوبين مقابل الحصول على مبالغ مالية واستمر ارتباطه حتى القاء القبض عليه.

وتسبب المذكور باستشهاد القادة في كتائب شهداء الاقصى باسم ابو سرية “القذافي” وعبد الرحمن الشناوي واصابة اثنين آخرين بحسب ما ذكرت لائحة الاتهام.

وحسب اللائحة، فانه زرع قنبلة ناسفة في مكان يتوجد به الشهداء عادتا، حيث قام بذلك بامر من مخابرات الاحتلال التي دربته على استخدامها، وعاد بعد انفجارها كمسعف للتاكد من تنفيذ العملية وتبليغ المخابرات الاسرائيلية انه نفذ العملية على اكمل وجه.

اضافة الى انه طلب منه العمل بمجال التجميل بهدف تجنيد فتيات.

وكان بيان صدر عن عائلة المتهم، تعلن فيه البراءة منه، وتعجيل القصاص بحق الخائن .

ومن المقرر ان ينعقد مؤتمر صحفي في مدينة نابلس مساء اليوم لايضاح كافة الملابسات بشأن الموضوع .

#لائحة اتهام #النيابة العامة الفلسطينية #كتائب شهداء الأقصى

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