دعوات لمقاطعة مسابقة "ملكة جمال الكون" التي ستقام في "إسرائيل" ودولة عربية تعلن مشاركتها

القدس المحتلة /سما/

أعلن الموقع الرسمي لمسابقة "ملكة جمال الكون" بالمغرب، المشاركة في النسخة الـ70 من مسابقة ملكة جمال الكون المقامة هذا العام في "إسرائيل"، بعد غياب عدة عقود.

وجاء في الإعلان، أنه سيتم انتخاب شابة مغربية لتمثيل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية.

وأشار الإعلان إلى أن المسابقة ستنظم بمنتجع حيفا يوم 12 ديسمبر المقبل، وستشارك فيها 75 متنافسة.

ولفت إلى أن المغرب لم يحضر المسابقة منذ 4 عقود، بعد أول مشاركة له في المسابقة عام 1957.

وحثَّ حفيد رئيس جنوب إفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، الدولَ، على مقاطعة مسابقة "ملكة جمال الكون"، المقرر عقدها في "إسرائيل"، في ديسمبر/كانون الأول 2021، بسبب احتلالها فلسطين.

ودعا مانديلا، جميع الفائزات السابقات في مسابقة ملكة جمال جنوب إفريقيا لمقاطعة الحدث؛ احتجاجاً على "الاحتلال والمعاملة القاسية للفلسطينيين".

وأضاف: "لا يوجد ما هو جميل في الاحتلال والتمييز المؤسسي ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار، إلى أن "احتلال الفصل العنصري الإسرائيلي لا يقل خِسّة عن نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، استجاب العالم لدعوتنا للوقوف في تضامن عالمي ضد نظام الفصل العنصري. والآن نُكرر دعوتنا لمقاطعة حملات الفصل العنصري في إسرائيل وفرض عقوبات عليها"، قائلاً: "يجب ألا ندعم أو نضفي الشرعية على إيذاء إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين".

وأشاد مانديلا بملكة جمال ماليزيا وملكة جمال إندونيسيا لانسحابهما من الحدث، واصفاً ذلك بالموقف البطولي والشجاع، كما استخدم مانديلا المنشور لتسليط الضوء على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك القوانين الدولية.

وتستضيف "إسرائيل" مسابقة ملكة جمال الكون لأول مرة حيث يتوقع تجمع متنافسات من 100 دولة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يدين فيها نشطاء استضافة "إسرائيل" لمهرجان للفنون والثقافة، مستشهدين باحتلال الفلسطينيين، ففي عام 2019، احتجّ نشطاء على مسابقة الأغنية الأوروبية التي أقيمت في تل أبيب، في محاولة للفت الانتباه إلى قضية الفلسطينيين.

في السياق، وجهت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان، رسالة حادة لإنكوسي مانديلا، بعد دعوته لمقاطعة مسابقة ملكة جمال الكون 2021، وقالت: إن كلمة الفصل العنصري "استخدمت ضد إسرائيل من قبل الإسلاميين المتطرفين والمنظمات الإرهابية والنظام الإيراني، وجميعهم يكرهون حقوق المرأة والمرأة نفسها".