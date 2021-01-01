أسباب احمرار العين ونصائح للوقاية منها

وكالات / سما /

احمرار العين من المشاكل التي يتعرض لها الكثيرون ما يؤثر على حياتهم ويسبب الألم الشديد والالتهاب يمكن أن تشير العيون الحمراء إلى حدوث تهيج بسيط أو حالة أكثر خطورة مثل العدوى، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday تظهر العيون الحمراء أو المحتقنة بالدم عندما تتضخم الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة على سطح العين وتزدحم بالدم.

ومن أسباب احمرار العين

- التهاب الملتحمة المعدي

- التهاب الملتحمة، أو العين الوردية وهو عدوى تشمل تورم وتهيج الملتحمة، فالملتحمة عبارة عن غشاء رقيق وشفاف يبطن الجفن من الداخل ويعود إلى الخلف لتغطية الجزء الأبيض من العين.

- تؤدي عدوى الملتحمة إلى تهيج الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى انتفاخها، ويؤدي هذا الالتهاب إلى ظهور بياض العينين محمر أو وردي.

- تسبب الفيروسات حتى 80٪ لجميع حالات التهاب الملتحمة، وتشمل البكتيريا والفطريات والتعرض للمواد الكيميائية أو مسببات الحساسية وجسم غريب في العين واستخدام العدسات اللاصقة.

- تنتشر العدوى عادةً من خلال الاتصال المباشر بالأصابع أو الأشياء الشخصية الملوثة، يمكن أن تترافق مع عدوى الجهاز التنفسي العلوي، ويمكن أن ينقلها الناس من خلال السعال.

تتضمن بعض علامات التهاب الملتحمة وأعراضه ما يلي:-

- حكة في العين.

- إنتاج الدموع الزائد.

- احمرار.

- إبراء الذمة.

- حساسية للضوء.

- نظر ضعيف.

يمكن أن يختفي التهاب الملتحمة الفيروسي دون علاج ولا يسبب عادة أي مشاكل طويلة الأمد.

- اغسل يديك بشكل متكرر.

-تجنب فرك العينين.

- تجنب مشاركة قطرات العين أو مستحضرات التجميل أو المناشف أو أكياس الوسائد.

- انزع العدسات اللاصقة ليلاً.

- بعد شفاء التهاب الملتحمة، يجب على الشخص التخلص من العدسات اللاصقة أو المحاليل أو مكياج العيون الذي استخدمه أثناء العدوى للمساعدة في منع العدوى مرة أخرى.