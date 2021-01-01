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بث مباشر كلاسيكو الأرض: مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد

الأحد 24 أكتوبر 2021 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بث مباشر كلاسيكو الأرض: مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد



برشلونة/سما/

ييستضيف ستاد «كامب نو» مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بث مباشر ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويبدأ كلاسيكو الأرض برشلونة ضد ريال مدريد في الرابعة والربع بتوقيت القاهرة والخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ونقدم لكم مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني 2021-2022.


تشكيل برشلونة
حراسة المرمي: تير شتيجنالدفاع: بيكيه، لينجليت، ألبا، مينجويزاخط الوسط: جافي، سيرجيو بوسكيتس، فرانكي دي يونجالهجوم: ديباي، أنسو فاتي، ديست

تشكيل ريال مدريد
حراسة المرمى: كورتواخط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند مينديخط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتشخط الهجوم: رودريجو جوس، فينسيوس جونيور، كريم بنزيما

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد
المباراه على قناة bein sport 1 تعليق : عصام الشوالي

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الكلاسيكو
الاذري CBC SPORT HDياه سات TV VARZISH HDانتلسات 62 IRIB TV 3 HDقنوات الشيرينج: هيسباسات Eleven sports 1 HDثور Digi sport 1 rom SDثور Nova sport CZ 3 HD طبق 180البلغاري  Max sport 4 HDالبلغاري Arena sport 2 SDهوتبيرد Canal+Premiume  HDهوتبيرد Eleven sports 1 HDهوتبيرد Nova sport Prime HDيوتلسات 16 Arena sport 6 HDيوتلسات 16 Super sport 1 HDاسترا 23 Ziggo sport select HDاسترا 31 Setanta Eurasia HDالتركي Sport smart HDهيلاسات Look plus SDهيلاسات Max sport 4 HDهيلاسات Telekom sport 1 HDانتلسات 45 شرق Max sport 4 HDاموس ONE HD

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض بث مباشر


ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة بعد 8 مباريات، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة والربع مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

واستعاد النادي الملكي توازنه بعد هزيمتين مفاجئتين أمام شيريف تيراسبول بالجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وإسبانيول بالجولة الثامنة من الليجا، حيث فاز على شاختار الأوكراني بنتيجة 5-0 في الجولة الثالثة بتشامبيونزليج ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

فيما البارسا يدخل المباراة وهو في المركز السابع برصيد 15 نقطة بعد 8 مباريات، ولابديل أمامهم سوى الفوز والخروج بنقاط المباراة الثلاث لمواصلة الزحف نحو القمة وتعطيل ريال مدريد ومصالحة الجماهير بعد الأداء السيء الذي يقدمه الفريق منذ مطلع الموسم.

وفاز برشلونة على دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري 2021-2022 بعد خسارتين متتاليتين أمام بايرن ميونخ وبنفيكا.

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