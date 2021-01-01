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إذاعة عبرية: بوتين طلب من بينيت توخي الحذر خلال الهجمات في سوريا منعًا لضرب جنوده

الأحد 24 أكتوبر 2021 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إذاعة عبرية: بوتين طلب من بينيت توخي الحذر خلال الهجمات في سوريا منعًا لضرب جنوده



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال لقائهما في مدينة سوتشي الروسية، توخي الحذر خلال الهجمات الجوية التي تنفذ في سوريا منعًا لضرب الجنود الروس.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول إسرائيلي قوله، أراد الروس منا توخي الحذر حتى لا يتم استهداف جنودهم في سوريا، مشيرًا إلى أن بينيت نقل رسالة تأكيد أن إسرائيل تتوخي الحذر الشديد خلال هجماتها.

من جهته وصف وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين الذي حضر اللقاء كمترجم، بأنه كان دافئًا للغاية، وأنه تم الاتفاق على العديد من الأمور التشغيلية.

وأشار إلكين في حديث للإذاعة، إلى أن اللقاء الذي وصفه بأنه كان مهمًا وناجحًا، استمر 5 ساعات ونصف، وأن القضية السورية كانت مركز الصدارة، وكذلك الملف النووي الإيراني وقضايا إقليمية.

وقال “على مدى عقد من الزمان، تطورت علاقات وثيقة للغاية بين إسرائيل وروسيا، وكان من المهم بالنسبة لبوتين أن يعرف ما إذا كانت الحكومة الجديدة تنوي الاستمرار في هذا التقليد”.

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