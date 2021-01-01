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لأول مرة.. "إسرائيل" تدرب قواتها على سيناريوهات احتجاج عنيفة في فلسطين 48

السبت 23 أكتوبر 2021 10:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة.. "إسرائيل" تدرب قواتها على سيناريوهات احتجاج عنيفة في فلسطين 48



القدس المحتلة /سما/

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ستجري تدريبا مشتركا على سيناريوهات "أعمال عنف واحتجاج" في فلسطين 48.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن التدريب سيشمل التدرب على التعامل مع إغلاق طرق رئيسية ووقوع أحداث "غير عادية" في المدن والبلدات الفلسطينية في فلسطين 48.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التدريبات ستبدأ في نهاية أكتوبر الجاري وستستمر لمدة أسبوع، تشبه حربا مع حزب الله، وفي نفس الوقت ستجري تدريبات على إطلاق الصواريخ من غزة وحوادث أمنية مختلفة.

ووفقا لـ"معاريف"، فإن السيناريو الذي تتجهز له "إسرائيل" هو حرب متعددة الساحات.

في اليوم الأول من التدريب، أوضحت الصحيفة، سيتم عرض سيناريوهات الاضطرابات العنيفة في فلسطين 48، بقصد مواجهتها من قبل شرطة الاحتلال باستخدام القوة.

#اسرائيل #الشرطة الاسرائيلية #المجتمع العربي #الداخل المحتل #اراضي 48

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