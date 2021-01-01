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حزب الشعب: يجب تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاح مؤسساتها

السبت 23 أكتوبر 2021 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الشعب: يجب تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاح مؤسساتها



غزة /سما/

دعا حزب الشعب الفلسطيني، مساء السبت، القيادة الفلسطينية إلى تعزيز دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل لجنتها التنفيذية وإصلاح مؤسساتها كافة.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض: “إن القيادة الفلسطينية مدعوة في اجتماعها يوم غدٍ الأحد لضرورة التحضير الجيد لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني قبل نهاية العام.

وطالب العوض بوضع الآليات المناسبة لتحويل خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة إلى مربع التنفيذ في مختلف المجالات وتنفيذ قرارات المجلس الوطني.

وأكد القيادي في حزب الشعب، على أهمية تحريك المياه الراكدة في ملف المصالحة وإنجاز الوحدة الوطنية وإغلاق الطريق أمام تسلل خطة لابيد الاقتصادية الي تؤسس لفصل قطاع غزة، ومغادرة الحديث عن إجراءات بناء الثقة والتحسينات الاقتصادية.

كما شدد العوض على أهمية تعزيز صمود الفلسطينيين  وضمان تعزيز الحريات وحقوقهم ، وتكثيف المقاومة الشعبية وتعميم نماذجها الناجحة وتشكيل قيادة موحدة لها، ومغادرة الحديث بإجراءات بناء الثقة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يعقد اجتماعا هاما للقيادة الفلسطينية غدا الأحد، برئاسة الرئيس محمود عباس، سيضم اللجنة التنفيذية التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني “فتح” والأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وسيطالب الاجتماع بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الفلسطينيين بوقف جميع أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، لكونها تنصلت من التزاماتها بالاتفاقيات الفلسطينية – الإسرائيلية.

#حزب الشعب الفلسطيني #القيادة الفلسطينية #منظمة التحرير

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