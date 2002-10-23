4 أسرى يدخلون أعواماً جديدة.. وأحكام وإفراجات

رام الله /سما/

دخل الأسير رياض سليمان زهدي مرشود (48 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، عامه العشرون على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/10/2002م، وهو محكوم بالسجن 28 عاماً، ودخل الأسير إبراهيم عبد الرؤوف محمود انجاص (51 عاماً)، من سكان محافظة رام الله، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/10/2003م، وهو محكوم بالسجن 32 عاماً، ودخل الأسير الأسير ضياء أحمد علي مطر (35 عامًا) من القدس، عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال منذ اعتقاله عام 2007، وهو محكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ، علماً انه تعرض للعزل عدة مرات، بعد أن خاض إضراباً مفتوحًا عن الطعام ، وهو متزوج وأب لطفلين، ودخل الأسير بهاء إبراهيم داوود عويسات (26 عاماً)، من سكان محافظة القدس، عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 23/10/2015م، وهو محكوم بالسجن 16 عاماً.

من جهة أخرى، حكمت محكمة سالم العسكرية ،على الاسير محمود عجاج محمود ابو الخير سكان السيله الحارثيه بالسجن الفعلي 36 شهر فعلي علما بانه موقوف من تاريخ 10/10/2020، والاسير مروح سليم عبد الله من جنين بالسجن الفعلي لمدة عام ، والاسير وجيه خالد زكي من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة عام.

وأفرج الاحتلال عن المقدسيين إبراهيم موسى صيام (71 عامًا) وحفيده إبراهيم، وعمر، وعلاء صيام بعد اعتقالهم قبل يومين من منزل العائلة في جبل المكبر بالقدس .