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وقفة في رام الله إسناداً للأسرى المضربين عن الطعام

السبت 23 أكتوبر 2021 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة في رام الله إسناداً للأسرى المضربين عن الطعام



رام الله /سما/

شاركت فعاليات رام الله والبيرة، مساء اليوم السبت، وقفة دعم وإسناد للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ضد الاعتقال الإداري.

واعتصم المشاركون في محيط ميدان المنارة، ثم انطلقوا في مسيرة جابت شوارع المدينة، ورفعوا صور الأسرى المضربين، ورددوا شعارات تنادي بحريتهم، وتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياتهم، لا سيما أن بعضهم وصل إلى مرحلة الخطر التي تهدد حياتهم.

ويواصل سبعة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 101 يوم.

والأسرى المضربون الى جانب الفسفوس، هم: مقداد القواسمة منذ (94 يوما)، وعلاء الأعرج منذ (77 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (68 يوما)، وشادي أبو عكر يخوض إضرابه لليوم (60 يوما)، وعياد الهريمي منذ (31 يوما)، وآخرهم الأسير رأفت أبو ربيع المضرب منذ نحو أسبوع.

#فعاليات رام الله والبيرة #وقفة دعم وإسناد #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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