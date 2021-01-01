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فتح: اعتبار "إسرائيل" منظمات حقوقية فلسطينية إرهابية مرفوض ومدان

السبت 23 أكتوبر 2021 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: اعتبار "إسرائيل" منظمات حقوقية فلسطينية إرهابية مرفوض ومدان



رام الله/سما/

 أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، على لسان عضو مجلسها الثوري والمتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، أن تصنيف دولة الاحتلال الإسرائيلي ستة منظمات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية" مرفوض ومدان.

واعتبر القواسمي، في بيان، اليوم السبت، هذا القرار "إعلان صريح من قبل حكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت بخطتها القاضية لإسكات الأصوات التي تفضح جرائمها بحق الإنسانية، ومخالفاتها الفاضحة للقانون الدولي والإنساني".

وأضاف، أن إسرائيل كيان قائم على الديكتاتورية، وادعاءها بالديمقراطية كذب وغطاء لتمرير جرائمها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن صمت العالم على جرائم إسرائيل المتصاعدة بحق شعبنا شجعها على اتخاذ مثل هذه القرارات الباطلة، وشعبنا لن يستسلم أمام هذا العدوان الآثم.

#اسامة القواسمي #اسرائيل #نفتالي بينت #منظمات حقوقية فلسطينية

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