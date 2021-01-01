  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

حيفا: إصابة ثلاثة شبان من الناصرة طعنا في شجار

السبت 23 أكتوبر 2021 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حيفا: إصابة ثلاثة شبان من الناصرة طعنا في شجار



حيفا/سما/

أصيب ثلاثة شبان، فجر اليوم، السبت، بجراح متفاوتة، بينهم اثنان بحالة "خطيرة وغير مستقرة"، إثر تعرضهم للطعن في شجار نشب في مدينة حيفا.

وعلم أن الشبان من مدينة الناصرة وجميعهم في الثلاثينات من أعمارهم، وأن الشجار نشب في البلد التحتى في حيفا.

وأفادت الطواقم الطبية بأن شخصين أصيبا بجراح خطيرة وحالتهما غير مستقرة، فيما أصيب ثالث بجروح متوسطة، وقد تمّ نقلهم جميعًا إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لتلقي العلاج الطبيّ اللازم.

وقالت الشرطة إنها "باشرت التحقيقات" في الواقعة، وذكرت أنها "تجري عمليات بحث عن مرتكبي الجريمة، إلى جانب جمع الأدلة والنتائج في مكان الحادث من قبل المحققين، إضافة إلى فحص الخلفية والظروف".

#اصابات #طغن #شجار

الأكثر قراءة اليوم

قيادي في “حماس” يكشف: مفاجئات في صفقة تبادل الأسرى والموعد قريب جدًا

“يسرائيل هيوم”: غزة على حافة انفجار فتيله تصفية “الشاباك” للسنوار.. قريباً

كيف انتقلت أملاك المستوطنين في القدس الشرقية إلى ملكية حكومة جزيرة العذراء البريطانية!

الاحتلال يصنّف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "إرهابية"

نقابة الموظفين تطالب بتسوية حقوق موظفي غزة

جيش الاحتلال يتوقع عدة سيناريوهات تتعلق بالحرب ضد حزب الله: قصف خزانات مواد خطرة في حيفا

صحافي فرنسي يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل القذافي

الأخبار الرئيسية

صحيفة: الرئيس عباس يواجه أزمات داخلية وخارجية والشيخ يصف الادراة الأمريكية بـ"الكذابين"

صحيفة تكشف عن رسائل ساخنة دفعت الاحتلال للرضوخ لمطالب أسرى الجهاد

واشنطن تعقب على قرار اسرائيل اعتبار ست مؤسسات مدنية "منظمات إرهابية"

العمادي

تفاصيل اجتماع السفير العمادي مع رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة

جيش الاحتلال يتوقع عدة سيناريوهات تتعلق بالحرب ضد حزب الله: قصف خزانات مواد خطرة في حيفا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية