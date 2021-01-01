تفاصيل اجتماع السفير العمادي مع رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة

غزة /سما/

التقى مساء اليوم، رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة أ. عصام الدعليس، برئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي.

وأشاد الدعليس خلال اللقاء بالجهود القطرية المبذولة ودور دولة قطر بكافة الأصعدة لخدمة الشعب الفلسطيني.

وأطلع الدعليس السفير العمادي على جهود لجنة متابعة العمل الحكومي المستمرة رغم الحصار والتبعات التي فرضها عدوان الاحتلال الأخير على غزة

في مايو 2021.

بدوره أشاد السفير العمادي بجهود لجنة متابعة العمل الحكومي وأكد أن عملية الإعمار ستسير بشكل أسرع من ذي قبل خلال الفترة القريبة المقبلة خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار البيوت المدمرة.

كما وتم الاتفاق خلال اللقاء على البدء بترميم الشوارع التي دمرها الاحتلال في العدوان، وذلك استعداداً لفصل الشتاء بتمويل قطري.