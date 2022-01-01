مجدداً.. النخالة: سنبذل كافة الجهود لدعم أسرانا.. حتى إذا اضطررنا للقيام بعمل عسكري

رام الله / سما /

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، الخميس، إن تعامل محور المقاومة مع استفزازات الصهاينة أصبح أكثر انسجاماً.

وأضاف النخالة في لقاء صحفي: أن محور المقاومة فعّال في مواجهة الكيان الصهيوني ويزيد من قدراته يوما بعد يوم ويقوي علاقاته مع حلفائه.

وأكد القائد النخالة، أن محور المقاومة يعمل بشكل واسع على مواجهة الاستفزازات الصهيونية المتواصلة.

وذكر النخالة، أنه وبالرغم من الدعم الذي يتلقاه الكيان وبشكل علني من الولايات المتحدة الامريكية وعدد من الانظمة فإن هناك تنسيق كبير بين أطراف محور المقاومة للتعامل مع مؤامرات العدو واحباطها.

وشدد الأمين العام، على أن الجهاد ستبذل كافة الجهود لدعم أسرانا وتخفيف الضغط عنهم وحتى إذا اضطررنا إلى القيام بعمل عسكري سنقوم به للضغط على الكيان الصهيوني.