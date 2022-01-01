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مفتي جزر القمر يوضح حقيقة "أنباء" نية بلاده إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

الخميس 21 أكتوبر 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي جزر القمر يوضح حقيقة "أنباء" نية بلاده إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل



رام الله / سما /

بحث قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، مع مفتي جمهورية جزر القمر أبو بكر عبد الله جمل الليل، اليوم الخميس، سبل التعاون المشترك لحماية مدينة القدس ودعم صمود المرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

وأطلع الهباش، مفتي جمهورية جزر القمر، خلال اتصال هاتفي، على الأوضاع في مدينة القدس، وما تتعرض له وأهلها المرابطين من اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، إضافة إلى تواصل الاقتحامات اليومية للحرم القدسي الشريف وتدنيس باحاته من قبل المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال.

من جانبه، أكد مفتي جمهورية جزر القمر، أن بلاده تقف مع الحق الفلسطيني المشروع في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مطالبا دول العالمين العربي والإسلامي بزيادة العمل وتنسيق الجهود لدعم المدينة المقدسة وحماية المسجد الأقصى المبارك.

وشدد على أن ما يشاع في بعض وسائل الإعلام عن نية جزر القمر إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لا أساس له من الصحة.

#قاضي قضاة فلسطين #محمود الهباش #جمهورية جزر القمر

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