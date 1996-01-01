7 أسباب قد تدفع الرجال إلى إضافة الزنك إلى وجباتهم

وكالات / سما /

يعد الزنك معدناً أساسياً لوظيفة جسم الإنسان، وهو مادة موجودة في كل خلية، إذ إنه ضروري لتكرار جميع المواد الجينية للخلية. يشارك الزنك في إنتاج ما لا يقل عن 300 إنزيم ويساعد في مئات الوظائف داخل الجسم، من التئام الجروح مروراً بالهضم وصولاً إلى تعزيز خصوبة الرجال.

نستعرض في هذا التقرير فوائد الزنك للرجال على وجه التحديد، لما له من فوائد على هرمون الذكورة وغدة البروستات.

ولكن لا بد من التوضيح بدايةً أن الجسم لا ينتج مادة الزنك تلقائياً، وهو بحاجة إلى تناولها يومياً من خلال الحمية الغذائية.

يوجد الزنك بشكل طبيعي في اللحوم والمأكولات البحرية- وخاصة المحار- وفي الحبوب والفاصوليا بدرجة أقل.

كما يوجد في معظم الفيتامينات المتعددة ويستخدم بكثرة في حبوب الإفطار المدعمة.

وعلى الرغم من أن الزنك يكتسب شهرته من خلال تعزيز وظيفة جهاز المناعة ودعم نمو الخلايا الصحية وتطورها، وحتى إبطاء تقدم فقدان البصر المرتبط بالعمر في جميع أجسام الإنسان، فهو ضروري للرجال بشكل خاص، حسب موقع Healthline.

توصي مؤسسة الصحة الوطنية الأمريكية النساء بتناول 8 ملليغرامات يومياً، بينما يجب أن يحصل معظم الرجال البالغين على 11 ملليغراماً يومياً، بسبب دور الزنك في الحفاظ على صحة البروستاتا ومستويات هرمون التستوستيرون والصحة الجنسية بشكل عام.

والآن، ما هي فوائد الزنك للرجال؟

أولاً: يعزِّز الصحة الجنسية ومستويات التستوستيرون

يؤثر الزنك على خصوبة الرجل وقدرته وصحته الجنسية على المدى الطويل، وهو ضروري لإنتاج الحيوانات المنوية، ويمكن لمعظم الرجال إلقاء اللوم على انخفاض حجم السائل المنوي ومستويات التستوستيرون بسبب انخفاض إمدادات الزنك.

في الواقع، تستهلك كل واقعة جنسية ما يصل إلى 5 ملليغرامات من الزنك، أو ما يقرب من نصف الكمية اليومية المسموح بها للرجل.

وكشفت دراسة أجراها علماء في كلية الطب بجامعة واين ستيت في ميشيغان – ونشرها موقع Pubmed – آثار الزنك على مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و80 عاماً.

تبين أن الشبان الذين قيدوا تناول الزنك الغذائي لمدة 20 أسبوعاً شهدوا انخفاضاً في هرمون التستوستيرون، بينما أظهر الرجال المسنون الذين يعانون من نقص الزنك ثم تناولوا مكملات الزنك لمدة 6 أشهر كانوا أكثر زيادة في إنتاج التستوستيرون.

ثانياً: تعزيز حركة وقوة الحيوانات المنوية

تشير حركة الحيوانات المنوية إلى قوة وتحمل خلايا الحيوانات المنوية أثناء السباحة نحو البويضة من أجل تخصيبها. ويعد ضعف حركة الحيوانات المنوية أحد الأسباب الرئيسية لعقم الذكور، ومن أسبابها الرئيسية نقص الزنك في الجسم.

إلا أن الزنك ليس السبب الوحيد، فالتوتر الذهني والجسدي وضغوط العمل والمنزل تسبب أيضاً ضعف حركة الحيوانات المنوية اللازمة للتخصيب.

ثالثاً: يقلل من مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا

يلعب الزنك دوراً مهماً في الحفاظ على صحة البروستاتا وتحسينها.

ووجد العلماء في جامعة جونز هوبكنز أن أنسجة البروستاتا السرطانية تحتوي على كمية أقل من الزنك من أنسجة الأعضاء السليمة. بينما يوجد الزنك في كل عضو ونسيج وخلية في جسم الإنسان، في الذكور تحتوي البروستاتا على كمية من الزنك أكثر من أي نسيج آخر باستثناء العظام.

ومع تقدم الرجال في السن، تقل نسبة التمارين وتتغير وجباتهم الغذائية أيضاً، مما يتسبب في كثير من الأحيان في قصورهم عن الحد اليومي الموصى به من الزنك.

يميل الرجال الذين ليس لديهم مستويات عالية من الزنك في وجباتهم الغذائية إلى زيادة حالات تضخم البروستاتا (تضخم البروستاتا الحميد أو BPH) والبروستاتا (التهاب البروستاتا)، كما ترتفع مخاطر سرطان البروستاتا، حسب موقع Medical News Today.

رابعاً: يقلل من أعراض نزلات البرد

أصبحت مستحلبات الزنك علاجاً شائعاً لنزلات البرد عندما قال تقرير صدر عام 1996 عن كليفلاند كلينيك إن الزنك يقلِّل تأثير الزكام عن طريق تقليل شدته ومدته.

في دراسة أجريت على 100 شخص يعانون من البرد أو الزكام لمدة تقل عن 24 ساعة، تم تزويدهم بمستحلبات الزنك كل ساعتين؛ والنصف الآخر تناول دواءً وهمياً.

أفاد مستخدمو الزنك أن أعراض البرد استمرت 4.4 يوم في المتوسط، مقارنة

بـ7.6 يوم لأولئك الذين استخدموا الدواء الوهمي.

خامساً: يحارب حب الشباب

قد تكون بعض أشكال حب الشباب ناجمة عن نقص الزنك، سواء تم تناوله كمكّمل غذائي أو وضعه في مرهم موضعي على شكل جلوكونات الزنك أو كبريتات الزنك.. فيمكن للزنك أن يساعد في علاج عيوب حب الشباب بشكل أسرع، ويقلل من الالتهابات التي يسببها حب الشباب، ويساعد في تنظيم نشاط الغدد الدهنية في الجلد الناجم عن تغير الهرمونات.

يلعب الزنك دوراً مهماً في صحة الجلد بشكل عام، وقد يعالج أيضاً الإكزيما والصدفية والقشرة والحروق والدمامل. كما أنه يساعد على التئام جروح الجلد بشكل أسرع.

سادساً: يمنع الصلع

يمكن أن يساعد تناول قطع لحم البقر الخالية من الدهن في إبطاء عملية الصلع.

تظهر الثعلبة بعدة طرق- من الحد الأدنى من ترقق الشعر إلى الصلع الكامل- ويمكن أن تظهر بسبب عامل الوراثة أو تنتج عن بعض أوجه القصور في المعادن.

يحفز الزنك نمو الشعر عن طريق تحسين وظيفة الجهاز المناعي.

سابعاً: إصلاح الخلايا

يمكن أن يكون الرجال قاسين على أجسادهم؛ وكلما زاد نشاطهم- سواء في العمل أو في صالة الألعاب الرياضية- زاد الضغط على نظام العضلات والهيكل العظمي.

ويتواجد المخزون الشخصي للرجال من الزنك في العضلات، حيث يتخصص في بناء الخلايا وإصلاحها، وتحديداً بعد الأنشطة الشاقة.

بل إن ممارسة الرياضة نفسها- من تدريب رفع الأثقال إلى الجري- تضع العضلات تحت الضغط، وفي أثناء الراحة، تنمو العضلات بشكل أكبر وأقوى.

والزنك مكون رئيسي في هذه العملية، بدءاً من توفير البنية المناسبة للخلايا والبروتينات، إلى مساعدة الرجال في الحصول على ما يحتاجه الجسم من تجديد الخلايا.

وأخيراً، من الجدير ذكره ضرورة التشاور مع الطبيب لتحديد الكمية اللازمة من الزنك وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد أصلاً من نقصان هذا الفيتامين الرئيسي لصحة الرجال والنساء، على حد سواء.