الاحتلال يضع شرطا لدخول العمال الفلسطينيين الى "اسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلية، بدء تطبيق تعليمات "الشارة الخضراء" على العمال الفلسطينيين العاملين في مناطق الـ48، بدءا من الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحسب ما أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، غسان عليان، الأربعاء.

وجاء في بيان صدر عن سلطات الاحتلال أنه "اعتبارًا من التاريخ الموافق 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لن يُسمح بدخول الفلسطينيين الذين لا يستوفون أحكام ‘الشارة الخضراء‘ الإسرائيلية إلى إسرائيل".

وتابع أنه "سيتعين على الفلسطينيين المعنيين بمواصلة الدخول إلى إسرائيل أو بالعمل في التجمعات السكانية اليهودية في يهودا والسامرة (في إشارة إلى المستوطنات) والذين مضت 6 أشهر منذ تلقيهم جرعة التطعيم الثانية، التوجه لتلقي التطعيم الثالث عن طريق وزارة الصحة الفلسطينية".

وأضفا أنه "اعتبارًا من الأسبوع الحالي، ستشرع وزارة الصحة الفلسطينية بحملة تطعيم بالجرعة الثالثة، حيث ستقوم بتطعيم جميع السكان الفلسطينيين الذي تلقوا جرعتي تطعيم، إما من إنتاج شركة فايزر أو موديرنا ومضت 6 أشهر منذ تاريخ التطعيم الثاني".

وشدد البيان الصادر عن عليان على أنه "بدون الالتزام بالتعليمات لن يسمح بالدخول إلى إسرائيل" أو العمل في المستوطنات.

ووفقا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن الأشخاص المؤهلين للحصول على "الشارة الخضراء"، هم الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعة اللقاح الثانية منذ أقل من نصف عام، والأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة، والأشخاص الذين تعافوا قبل أقل من نصف عام، والأشخاص الذين تعافوا منذ أكثر من نصف عام وحصلوا على جرعة لقاح واحدة على الأقل.