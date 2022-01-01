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شاهد: أهداف ليفربول وأتليتكو مدريد 3-2 في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 20 أكتوبر 2021 02:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: أهداف ليفربول وأتليتكو مدريد 3-2 في دوري أبطال أوروبا



وكالات/سما/

حقق ليفربول فوزا مهما، بعدما تغلب على أتلتيكو مدريد في ملعبه بنتيجة 3-2 مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وافتتح محمد صلاح التسجيل بتسديدة غيرت اتجاهها وسكنت الشباك في الدقيقة الثامنة وأضاف نابي كيتا هدفا آخر بتسديدة صاروخية في الدقيقة 13.


بعدها تماسك أتليتكو وحول غريزمان تسديدة من كوكي إلى الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 20 ليقلص الفارق وفي الدقيقة 34 عادل النتيجة للفريقه.

لكن غريزمان طُرد بعد مرور 7 دقائق من الشوط الثاني بسبب تدخل متهور ضد فيرمينو.

وأعاد صلاح ليفربول إلى المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

ورفع ليفربول رصيده في صدارة المجموعة إلى 9 نقاط، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد، وبات بإمكانه حسم تأهله إلى ثمن النهائي في الجولة المقبلة، عندما يستضيف منافسه الإسباني في ملعب آنفيلد.

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