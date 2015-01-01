  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تقرير: اتصالات عربية-إسرائيلية هادئة من وراء الكواليس، هل ستُسفر عن اتفاقيات؟

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: اتصالات عربية-إسرائيلية هادئة من وراء الكواليس، هل ستُسفر عن اتفاقيات؟



القدس المحتلة /سما/

افادت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية ان قنصل اسرائيل في دبي ايلان شتولمان صرح مؤخرا انه في الفترة الاخيرة هناك تسارع بالاتصالات مع عدة دول عربية اضافية استمرارا للاتفاقيات الابراهيمية. وقال في حديثه مع الصحيفة ان "هناك اتصالات هادئة من وراء الكواليس، لكن ليس من الضروري ان تؤدي الى اتفاقيات كاملة مثل مع الاتفاقيات المنعقدة مع الامارات والبحرين". 

وبحسب التقرير لدول الخليج الاخرى، وعلى رأسها السعودية توجد مشكلة لتطبيع علاقات كاملة. الحل الذي يبدو في الافق- اتفاقيات بدرجات منخفضة اكثر تؤدي الى فتح ممثليات اقتصادية كما كان بالماضي، وايضا توجد نية لابرام اتفاقيات اقتصادية بمجالات محددة. 

وافقت السعودية بالفعل على مرور الطائرات الاسرائيلية في مجالها الجوي، توقيت الخطوات المشار اليها اعلاه ليس واضحا، لكن بحسب مصدر مطلع قال للصحيفة ان الامريكيين يضغطون على الدول التي يدور الحديث عنها، لمساعدة حكومة بينيت-لابيد، احدى هذه الامكانيات ان الامر سيتم مقابل تنازل اسرائيلي، لربما يكون الموافقة على استئناف فتح القنصلية الامريكية في القدس الشرقية والتي تخدم الفلسطينيين. 

ونقلت الصحيفة عن مصدر اقتصادي مطلع على العلاقات الاقتصادية لاسرائيل مع السعودية وقال ان الاتفاقيات مع الامارات وخصوصا مع البحرين ادت خلال الاشهر الاخيرة لابرام عدد من الصفقات بأحجام لا بأس بها مع السعودية، هذه الصفقات تنفذ عن طريق البحرين والامارات. 

فتح الاسواق السعودية للشركات الاسرائيلية يوجد اهمية اقتصادية كبيرة، حيث يعيش في السعودية 33 مليون مواطن وهناك قدرات شرائية عالية. 

#دول الخليج #البحرين #السعودية #الامارات #اسرائيل #التطبيع مع اسرائيل #اتفاقيات أبراهام #الدول العربية #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

العثور على سيف من فترة الحملات الصليبية على فلسطين في ساحل بحر حيفا (صور)

لأول مرة .. السماح للسلطة بتسجيل 4 آلاف فلسطيني من غزة والضفة ضمن سجلها المدني

نصر الله يكشف عدد مقاتلي "حزب الله" المدربين والمسلحين

مصدر في المقاومة : صفقة جديدة للأسرى مجرد مسألة وقت

مهندس الفرار من “جلبوع” : إذا كانت مريم البتول خانت فإن أهلنا بالناصرة خانوا

السعودية تعلن القبض على مقيم فلسطيني بتهمة "المس بالأمن الوطني" (فيديو)

هزة أرضية تضرب البحر المتوسط يشعر بها سكان فلسطين

الأخبار الرئيسية

مركزية فتح

تفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس: سياسات الاحتلال ستدفع المنطقة إلى حافة الهاوية

واللا: اتفاق مصري اسرائيلي بشأن معبر رفح..

قيادي بحماس يكشف أخر مستجدات صفقة التبادل: دخول طرف ألماني.. وهذا موقف المقاومة

القبة

في إعقاب حرب غزة.. الجيش الإسرائيلي يسعى لبدء استخدام الليزر لاعتراض مقذوفات في 2022

الخارجية تعلن العثور على مكان وجود المفقود السادس من مواطنينا في تركيا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية