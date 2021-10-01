"الشؤون المدنية" تنشر كشف الدفعة الأولى من موافقات طلبات لم الشمل

رام الله / سما /

نشرت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم الثلاثاء، كشف الدفعة الأولى من موافقات الهويات لمن دخلوا فلسطين ولم يحصلوا على هوية.

وذكرت الهيئة في بيان، أن كشف موافقات الدفعة الأولى من موافقات الهويات لمن دخلوا فلسطين ولم يحصلوا على هوية للمتقدمين من المحافظات الجنوبية والشمالية.

وأشارت إلى أنها تشمل تغيير العنوان من المحافظات الجنوبية إلى الشمالية، إضافةً إلى موافقات من فئة أبناء الموظفين الذين تجاوزا سن الـ16 عام ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم.

للاطلاع على الكشف 1 اضغط هنا

للاطلاع على الكشف 2 اضغط هنا

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