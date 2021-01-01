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مقتل شاب في جريمة اطلاق نار بأم الفحم

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 06:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب في جريمة اطلاق نار بأم الفحم



أم الفحم/سما/

قتل شاب (25 عاما) في جريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم الثلاثاء، في مدينة أم الفحم.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء جريمة إطلاق نار، ووصلت طواقم طبية إلى موقع الجريمة عند جبل إسكندر، وقدمت الإسعافات الأولية لشاب يعاني من جروح حرجة.

ونقل الشاب الجريح على وجه السرعة إلى مستشفى "هعيمك" بالعفولة، لاستكمال العلاج، حيث أقر الأطباء وفاته بعد أن فشلت محاولات إنقاذ حياته.

وشرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الشاب تعرض لجريمة إطلاق نار من قبل مجهول الذي هرب من المكان.

وقامت الشرطة بإغلاق موقع الجريمة وجمع الأدلة، وكذلك القيام بأعمال تفتيش بحثا عن مشتبه بإطلاق النار، لكن دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

#ام الفحم #جرائم اطلاق نار #الداخل المحتل #الجرائم في الداخل المحتل

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