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مقاتلات ألمانية تحلق فوق القدس لأول مرة منذ الحرب العالمية

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 06:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقاتلات ألمانية تحلق فوق القدس لأول مرة منذ الحرب العالمية



القدس المحتلة/سما/

حلقت الأحد، طائرات تابعة لسلاح الجو الألماني (لوفتافه) فوق "الكنيست" في القدس المحتلة، لأول مرة منذ الحرب العالمية الأولى.


وقال جيش الاحتلال إن “تحليق الطائرات يعبر عن الشراكة والصلة الوثيقتين بين سلاحي الجو، فضلا عن الالتزام بمواصلة التعاون في المستقبل”.

وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فقد قام قائدا سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، والألماني، اللفتنانت جنرال إينغو غرهارتس، بزيارة متحف “ياد فاشم” لتخليد "ذكرى المحرقة" في القدس المحتلة.

وبدأ تحليق الطائرات ظهر أمس الأحد، حيث حلقت الطائرات فوق الكنيست، واستمرت في التحليق فوق "المجمع الحكومي" المحيط، وتركت المنطقة بعد ذلك في اتجاه مركز “المالحة” التجاري.


وقاد مجموعة الطائرات الإسرائيلية خلال التحليق المشترك قائد سلاح الجو الإسرائيلي نوركين، بينما قاد المجموعة الألمانية غرهارتس.

ووصلت هذه الطائرات الألمانية إلى دولة الاحتلال للمشاركة في تدريبات جوية مشتركة تعرف باسم "العلم الأزرق".

ويشارك في التدريبات الجوية، دول ست أخرى، هي: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إيطاليا، فرنسا، اليونان، والهند.

#القدس #المانيا

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