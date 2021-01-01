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اعلام عبري: مصر تطلب من "إسرائيل" زيادة معدل التجارة

الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 05:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام عبري: مصر تطلب من "إسرائيل" زيادة معدل التجارة



القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، مباحثات مع وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، تركزت على سبل دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، بحسب ما كشف تقرير صحافي إسرائيلي، مساء الإثنين.

 
وذكر التقرير الذي أوردته هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، أن السلطات المصرية معنية بتعزيز العلاقات التجارية مع إسرائيل وزيادة حجم التبادل التجاري عبر معبر "نيتسانا"، المعبر الحدودي البري التجاري الرئيسي بين إسرائيل ومصر.

وأبدت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، وفقا للتقرير، موافقتها على التوجه المصري، وقالت إن "الإمكانات موجودة ونحن الآن بحاجة إلى أن نرى كيف نحقق ذلك". وأشارت القناة إلى أن المباحثات بين كامل وباربيفاي أجريت الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير إلى أن مصر مهتمة بزيادة الصادرات والواردات بسلع إضافية مثل الإسمنت والحديد والكيماويات وغيرها من المواد، علما بأن معبر "نيتسانا" يشهد يوميا عبور شحنات من البضائع المختلفة منها سلع غذائية، ومنتجات كيماوية ومواد بناء وخضروات مجمدة وأسماك مجمدة ومغزولات ومنسوجات ونايلون وأجهزة كهربائية وتوابل وزجاج.

وذكر التقرير أن المباحثات بين كامل وباربيفاي أجريت خلال زيارة للأخيرة في معبر "نيتسانا"، الأسبوع الماضي، برفقة ممثلين عن مكتب رئيس الحكومة، وممثلين عن مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية.

ولفت إلى أن الزيارة هدفت إلى فحص إمكانية توسيع المعبر.

وأفاد التقرير بأن وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تعتزم زيارة العاصمة المصرية، القاهرة، في الأسابيع المقبلة، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

#مصر #اسرائيل #تل أبيب

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