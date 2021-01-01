  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مشاهد الأمور ستتضح بالأسابيع القريبة

وزير إسرائيلي يتوسط بين السلطة الفلسطينية والإمارات للمصالحة بينهما

الأحد 17 أكتوبر 2021 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي يتوسط بين السلطة الفلسطينية والإمارات للمصالحة بينهما



القدس المحتلة /سما/

كشف عيساوي فريج الوزير العربي الوحيد في الحكومة الإسرائيلية عما أسماه بـ“حراك إيجابي“ لرأب الصدع بين الإمارات والسلطة الفلسطينية بعد التوتر الذي شاب علاقة الطرفين عقب الاتفاقات الإبراهيمية.

ولفت وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عن حزب ميرتس اليساري عيساوي فريج في تصريحات لموقع "إرم نيوز" إلى أن حديثه هذا يأتي بعد لقائه مؤخرا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وكذلك لقائه الإماراتيين على حد قوله في إشارة إلى زيارته قبل أيام للإمارات.

وقال فريج موضحا: ”كان لي حديث مع القيادة الفلسطينية وكان لي حديث مع إماراتيين، أنا أرى الغيرة بين الطرفين والرغبة عند الإماراتيين ليكونوا عاملا إيجابيا وهم عامل إيجابي.. يعني الأيام والأسابيع القادمة سترينا حراكا إيجابيا بمسار العلاقات الإماراتية الفلسطينية“.

وأضاف سيكون هناك حراك بالإيجاب في محاولة صدع الجرح الذي كانت هناك محاولة لزرعه بين الإمارات والسلطة الفلسطينية والفلسطينيين ممكن الشهر القادم..  ممكن قبل نهاية السنة الحراك هو بالإيجاب هناك حراك ملموس ومشاهد الأمور ستتضح بالأسابيع القريبة“.

#السلطة الفلسطينية #الامارات #اتفاقيات أبراهام #اسرائيل #عيساوي فريج

الأكثر قراءة اليوم

السيسي مستنكرا ما رآه في الشارع: "ساعات بنزل بالعربية لوحدي ومش هسكت!" (فيديو)

الضفة الغربية تخشى التحول إلى “مكب” للشيكل

بومبيو يكشف عن شرط السعودية للتطبيع مع اسرائيل.. ما علاقة إيران؟

العمادي يصل غزة اليوم وسيلتقي مسؤولين إسرائيليين قبل لقاء قيادة حماس

أسعار صرف العملات

تهمة اعتداء جنسي ثانية خلال أسبوع تلاحق شمعون بيريز .. هذه تفاصيلها وبطلتها ..

إعلام إسرائيلي: مدحت الصالح اغتاله قناصو الجيش الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

لبيد

إعلام إسرائيلي: توتر بين أميركا و"إسرائيل" على خلفية افتتاح القنصلية في القدس

بومبيو

بومبيو يكشف عن شرط السعودية للتطبيع مع اسرائيل.. ما علاقة إيران؟

الحركة الاسيرة تعلن فشل جلسات الحوار.. وتقرر رفع درجة التأهب في صفوف الأسرى

الجهاد الإسلامي تهدد إسرائيل: لن نترك الأسرى وحدهم.. حتى لو ذهبنا لحرب أو أكثر من ذلك

ع

فيديو : لهذا السبب .. مواطن يقوم بتكسير “أسود رام الله” على دوار المنارة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية