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أول تحرك قانوني لإلغاء مهرجان الجونة

الأحد 17 أكتوبر 2021 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تحرك قانوني لإلغاء مهرجان الجونة



وكالات / سما /

قدم المحامي أيمن محفوظ إنذارا رسميا لوزيرة الثقافة المصرية وطالبها بإلغاء تراخيص إقامة مهرجان الجونة السينمائي في القاهرة، كمقدمة لرفع دعوى قضائية بذلك.

وبدأ المحامي محفوظ إنذاره بالقول إن مهرجان الجونة في نسخته المتتالية أثار استهجان كافة الغيورين على سمعة مصر وأثر تأثيرا سلبيا على قوة مصر الناعمة، "من خلال مولد سيدي العريان" حسب وصف محفوظ.

حيث اعتبر أن كمية العري الذي تسابقت عليه نجمات الفن في مصر يضر بسمعة البلاد، ويعد ذلك إخلالا جسيما بقرار رئيس الوزراء رقم 1238 لسنه 2018 بشأن تنظيم المهرجانات.

وأردف محفوظ في إنذاره أن المادة 1 من القرار المقصود بالمهرجانات في تطبيق أحكام هذا القرار جميع الفعاليات الثقافية والفنية ذات الطابع الاحتفالي، التي تقيمها كافة الجهات بغرض تنمية الإبداع والحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية، وتهدف إلى تعزيز كافة صور التنمية المستدامة وتفعيل التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم، وهذا ما خالفه بشدة وبشكل مستفز مهرجان الجونة.

وأضاف محفوظ بإنذاره المادة 9 من ذات القرار لوزير الثقافة: "في حالة عدم التزام إدارة أي مهرجان بتنفيذ أحكام هذا القرار أو الإخلال بالتعليمات أو القرارات فلا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة بإيقاف المهرجان إيقافا مؤقتا أو إلغاء الترخيص الممنوح له، حسب طبيعة وجسامة المخالفة".

وتابع: "وإذا ترتب على المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون أو إساءة لسمعة ومكانة مصر يجوز لوزير الثقافة إصدار قرار بتولي في دوراته القادمة إذا كانت أهدافه تتفق مع رؤية وزارة الثقافة، وفي جميع الأحوال يتخذ وزير الثقافة الإجراءات القانونية تجاه مخالفات أي مهرجان".

#مهرجان الجونة #القاهرة #مصر #الفن

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