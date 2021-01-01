العمادي يصل غزة اليوم وسيلتقي مسؤولين إسرائيليين قبل لقاء قيادة حماس

غزة/ سما /

يصل السفير القطري محمد العمادي، مساء اليوم الأحد، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون “إيرز”.

وقال مصدر مطلع لـ “القدس”، إن العمادي قبيل وصوله لغزة سيجري محادثات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن الوضع في القطاع، وخاصةً فيما يتعلق بالجزء الثالث من المنحة القطرية الخاصة برواتب جزء كبير من الموظفين المدنيين لحكومة حماس بغزة.

ووفقًا للمصدر، فإن العمادي سيطرح بعض الحلول على المسؤولين الإسرائيليين الذين سيلتقيهم، في حين أنه سيلتقي بقيادة حماس في قطاع غزة خلال زيارته التي ستستمر عدة أيام.

وأشار المصدر، إلى أن حماس تنتظر من الجانب الإسرائيلي ردًا إيجابيًا على عدة مقترحات كانت طرحتها على قطر والوسطاء بشأن الجزء الثالث من المنحة القطرية، فيما تصر إسرائيل على رفض نقل أي أموال إلى غزة مثلما كان في السابق، من خلال الحقائب.

وخلال زيارته لغزة، سيطلع العمادي على آخر تطورات مشاريع إعادة إعمار القطاع بعد العدوان الأخير.