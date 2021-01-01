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إعلام إسرائيلي: مدحت الصالح اغتاله قناصو الجيش الإسرائيلي

السبت 16 أكتوبر 2021 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: مدحت الصالح اغتاله قناصو الجيش الإسرائيلي



القدس المحتلة /سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الأسير الشهيد مدحت الصالح تمّ استهدافه اليوم من قبل قناصين تابعين للاحتلال الإسرائيلي خلال عودته إلى منزله في عين التين شمال القنيطرة. 

وقال معلق الشؤون العسكرية في "القناة 13"  اور هيلر: "في نهاية الأسبوع عندما عاد إلى منزله في قرية عين التينة، شمال الجولان مقابل منطقة مجدل شمس، بحسب كلام السوريين، قناصون من الأرض – قناصون من الجيش الاسرائيلي – أطلقوا النار عليه عدة مرات وقاموا بتصفيته".  

بدوره،  قال معلق الشؤون العربية في قناة "كان" روعي كايس: "قبل كل شيء يتعلق الأمر بعملية تصفية استثنائية، حيث كان الأسير السابق مدحت الصالح عائداً إلى منزله في عين التينة شمال القنيطرة تماماً مقابل مجدل شمس، على بعد أمتار معدودة عن الحدود، وحينها أطلقت نيران قناصة عليه، وذلك وفقاً لتقارير أجنبية".

#اسرائيل #الجيش الاسرائيلي #الاسير المحرر مدحت صالح #سوريا #الجولان السوري

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