غزة : جامعة الإسراء تستقبل وفدًا من شركة فيوجن

غزة/سما/

استقبل الأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا رئيس جامعة الإسراء، وفدًا من شركة فيوجن لخدمات الانترنت وأنظمة الاتصالات، لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة الجامعة، في مقر الجامعة الرئيس بمدينة الزهراء.

وضم وفد الشركة الدكتور المهندس خالد أبو حسنة المدير التنفيذي لشركة فيوجن، والمهندس رامي مقداد مدير دائرة التسويق والمبيعات، والمهندس محمد أبو خضرة عن العلاقات العامة.

وكان في استقبال الوفد الدكتور أحمد الحساينة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، والأستاذ الدكتور علي شاهين عميد الدراسات العليا.

ورحب أ. د. الفرا بالوفد الزائر، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون المشترك، معرفًا الوفد بتخصصات الجامعة ومرافقها ومشاريعها، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للعمل بين الجامعة وشركة فيوجن.

من جانبه هنأ الدكتور أبو حسنة الأستاذ الدكتور الفرا بمناسبة تعيينه رئيسًا لجامعة الإسراء، شاكرًا إياه على حسن الاستقبال والضيافة.

وأشاد أبو شعبان بدور جامعة الإسراء في الارتقاء بالتعليم العالي في فلسطين، مؤكدًا تطلع الشركة الدائم للتعاون والعمل المشترك مع الجامعة.

وفي ختام اللقاء قدم الوفد الزائر درع تهنئة للأستاذ الدكتور الفرا بمناسبة توليه منصب رئاسة الجامعة، متمنين له دوام التقدم والتفوق في رفعة الجامعة والمسيرة التعليمية.