يسرائيل هيوم: كوخافي يكذب وتصريحاته عن القوات البرية للجيش تثير الكثير من الدهشة

القدس المحتلة /سما/ الهدهد

قال الخبير العسكري الإسرائيلي يوآف ليمور في مقال له في صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، القوات البرية للجيش خرجت من هذا الأسبوع بشرى كبيرة ومزدوجة ليس لأن هناك تغير في قيادة القوات البرية، إنها مسألة روتينية، والاهتمام العام بها قل، قبل ذلك تولى رئيس جديد للاستخبارات العسكرية” أمان” منصبه، وهو تعيين أكثر أهمية بكثير والذي لم يحصل على أي اهتمام يذكر.

وأشار الخبير الاسرائيلي إلى أنه في الحقيقة برز امران اثنان: فقد كشف رئيس أركان الجيش الاسرائيلي أفيف كوخافي في خطابه عن إنجازين حصريين: الأول: أن “القوات البرية قد تحسنت وتطورت”، والثاني: أن “الحافزية للخدمة في الوحدات القتالية قد تحسن في العامين الآخيرين حيث كانت هناك زيادة مستمرة في الحافزية للخدمة في الوحدات القتالية “.

وأضاف يوآف ليمور، أن تصريحات كوخافي قد أثارت الكثير من الدهشة، داخل وخارج الجيش؛ فلم يدخل الجيش “الإسرائيلي” في معركة برية في أي مكان في السنوات الأخيرة ليس بطريقة كبيرة أو صغيرة.

ونظرًا لكرامة المعنيين (وللحفاظ على أمن المعلومات) لن نذكر عدد العمليات الخاصة التي نفذتها شعبة الاستخبارات” خلال السنوات التي اصبح فيها كوخافي قائداً للأركان.

فقط يكفي أن نقول إن الإحباط بين المعنيين لم يكن أبدًا كبيرًا كما هو عليه الآن، وليس فقط بسبب التغييرات الهيكلية التي قادها الرئيس الجديد للموساد ، ديدي بارنيع، والتي أثرت وتؤثر على المنظومة بأكملها.

حتى عندما أتيحت الفرصة “للجيش الإسرائيلي” للدخول البري – على سبيل المثال، في عملية “حارس الاسوار”- فقد تجنبها. “لا يُقاس اختبار الحرب بالقدرات التي نستخدمها أو المناورة أو إطلاق النار، ولكن ما هي النتائج التي نحققها” قال رئيس الأركان معلن.

وتابع: كوخافي على حق بالطبع لكن الحياة لا تدار بالأبيض والأسود. لم ينفذ “حارس الأسوار” حتى الحد الأدنى من الخداع البري الذي كان جزءًا من عملية البرق – عملية تدمير “المترو” نظام الأنفاق الدفاعي لحماس – التي كان من المفترض أن تحبس مئات من أعضاء المنظمة داخل الأنفاق.

لو نُفِّذت هذه الخطة بالشكل المخطط لها والمُمارسة، لكانت قد سببت ضربة لحماس جسدية ومعنوية وعقلية شديدة.

لكن كوخافي قرر (خلافا لرأي معظم كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي) الامتناع عن القيام بذلك، قُتل عدد قليل فقط من أعضاء حماس، وفُقد الهدف من العملية، وتلقت القوات البرية دليلا آخر على عدم الوثوق بهم خوفا من التورط والتوريط .

لذلك يُطلب منه التساؤل من أين يأتي التصميم على تحسين الذراع البرية. بقدر ما هو معروف، لم يتم استخدام أي أسلحة غيرت وجه المعركة من طرف إلى آخر ، ولم يتم اكتشاف صك براءة اختراع جديد في التدريب، ولم يتم تجنيد أي فرق سرا.

لو كان هذا بالفعل تغيير دراماتيكي لكان المرء يتوقع أن تتغير الخطط العملياتية للجيش الإسرائيلي في جميع القطاعات في أعقابه – وهو أمر لم يحدث.

لذلك يبدو أن هذا العنوان يتطلب إثباتًا على الأقل. ليس على المرء أن يذهب إلى أبعد من اللواء (احتياط) يتسحاق بريك ليعرف أن الجيش يصرخ ، وهو ملزم بمراجعة عميقة.

قائده المنتهية ولايته ، جويل ستريك بدأ بذلك ومن المرجح أن خليفته تامير يدعي ، سيستمر في نفس الاتجاه ، لكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. الخطوة الأولى في استعادة الثقة بالجيش هي الاعتراف بحالته الحقيقية.الاشياء التي بقيت أسراراً

البيان المتعلق بالدوافع يتطلب أيضا توضيحا. بداية باختبار قصير للمصداقية: أعلن اللواء موتي ألموز، الذي خدم حتى بداية العام كرئيس لـ قسم القوى البشرية، اعلن بكل وضوح من على كل المنصات أن الجيش الإسرائيلي قد توقف عن قياس الدافعية القتالية لدى المجندين.

كان لديه أيضًا تفسير منطقي لهذا: الدافع المقاس في الاستبيانات المعطاة بالترتيب الأول في الصف الحادي عشر – لا يشبه الدافع عند هؤلاء الشباب عندما تم تجنيدهم.

إذا توقف “الجيش الإسرائيلي” عن قياس الدافعية ، حسب تعليمات الرئيس السابق ل”لجيش الإسرائيلي” فليس من الواضح ما الذي استند إليه رئيس الأركان عندما أعلن أن “الدافع للخدمة في الوحدات القتالية قد تحسن”.

وإذا استمر “الجيش الإسرائيلي” في إجراء استطلاعات تحفيزية – فلماذا لم يبلغ الجمهور بذلك، ولماذا ادعى أنه توقف عن القيام بذلك، وعلى أي أساس مقارن يعتمد عليه؟ دعونا نضع هذا التوضيح الوقائعي جانبًا للحظة، ونتناول النقطة الرئيسية.

واجه “الجيش الإسرائيلي” مؤخرًا انتقادات شديدة من الجنود حول مجموعة متنوعة من القضايا، معظمها يتعلق بشروط الخدمة.

من غير المحتمل أن يتم التعبير عن أي من هذه في بيانات الدافعية، ما لم يصبح “الجيش الإسرائيلي” قوة إرشادية تمكن من أن ينسج من الشكاوى السلبية دافعًا إيجابيًا للخدمة القتالية.

وبالتالي يزيد الشك في أنه ليست كل البيانات مرئية لأعيننا. فعلى سبيل المثال هل من الممكن أن تكون الزيادة في الحافزية لدورة تجنيد أغسطس ترجع بشكل مباشر إلى عملية حارس الأسوار حيث أنه من المعروف أن الحروب والعمليات تحفز الشباب على الخدمة القتالية؟

وهل من الممكن أن تكون معظم الزيادة ليست في الوحدات القتالية (المشاة والدروع والهندسة) بل في القتال الخفيف (الدفاع الجوي ونظام الدفاع عن الحدود)؟

التفت إلى الناطق بلسان الجيش للحصول على المعطيات الفعلية التي استند إليها رئيس الأركان في ملاحظاته. أوضح لي أنه ليس من المعتاد نشر الأرقام ، ولكن الاتجاهات العامة فقط.

هذا غريب ، لأن “الجيش الإسرائيلي” في الماضي عرف كيف ينشر البيانات بنفسه عندما يخدم احتياجاته، إذا كانت البيانات جيدة جدًا ، فلماذا تخفيها؟ على “الجيش الإسرائيلي” أن يفخر بهم، وأن يفخر بنفسه لأنه تغلب على أزمة الحافزية القتالية.

وغني عن القول أنني لم أتلق شرحًا للاتجاهات أيضًا. لكن بما أن تصريحات “الجيش الإسرائيلي” صادقة بالنسبة لي ، فإن الاستنتاج واضح: قام “الجيش الإسرائيلي” بسد الثغرات في التحفيز ، وضمنيًا أيضًا الفجوة في عدد المقاتلين، إذا وبمجرد حل هذه المشكلة، يمكن العودة وتفعيل التقليص الإضافي في الخدمة الإجبارية.

درس في التواضع

بعد لحظة من انتهاء مراسم التبادل في الذراع البرية غرد المتحدث باسم “الجيش الإسرائيلي”:

“الذراع البرية في صعود ! لقد تم تحسين ذراع البرية وتكييفه مع التغيير الذي تمر به ساحة المعركة ، بمجالات متعددة – أكثر ملائمة من أي وقت مضى”.

سارع العميد (احتياط) آشر بن لولو الذي خدم من بين أمور أخرى، كقائد لواء كفير، للتهكم على تغريدة المتحدث باسم “الجيش الإسرائيلي” ، وكتب باستخفاف واضح:

“أي شخص لم يقل الثلاثة أشياء التي تبناها كوخافي في الجيش الإسرائيلي لن يخرج بمكسب – متعدد المجالات، قاتل وزخم”.كان بن لولو في آخر منصب له رئيس مقر قيادة المنطقة الشمالية، كان قائد المنطقة في ذلك الوقت أفيف كوخافي. في تصريحاته هذا الأسبوع أعرب بن لولو عن رأي العديد من زملائه، من كان منهم بالخدمة الدائمة أو بالاحتياط، الشيء الرئيسي: كان من المرغوب فيه أن تكون راضيًا عن عدد أقل من العبارات والكلمات الرنانة ، وأن تركز أكثر على الأفعال.

هذا صحيح لكل من القدرة على المناورة والتحفيز. كلاهما يبدو لطيفًا في الخطب، لكنهما يتطلبان إثبات. كان من المتوقع أن يتعلم “الجيش الإسرائيلي” درسًا في التواضع بعد حارس الأسوار، الذي انتهى بوعود الردع والهدوء لسنوات عديدة – والتي انفجرت في الواقع على شكل البالونات الحارقة والمظاهرات (وكذلك الصواريخ وجندي قتيل).

لا ينبغي أن نفهم أن “الجيش الإسرائيلي” يجب أن يتصرف فقط لإثبات شيء ما فالمناورة، على سبيل المثال، هي عمل خطير: ستؤدي إلى وقوع إصابات، ومخطوفين، أو يمكن أن تتعقد، وتورط إسرائيل في حرب طويلة الأمد. من ناحية أخرى، لا ينبغي لأحد أن يرتدع منها . كمقالة مبتذلة في كرة القدم، يجب أن تأتي دائمًا صغيرة وتخرج كبيرًا. وهذا لا يتحقق في الخطب.