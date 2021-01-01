أبو مرزوق يرد على تصريحات وزير الخارجية السعودي

غزة /سما/

رد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم السبت، على تصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود التي قال فيها، إن "إسرائيل أسهمت في إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة".

وقال أبو مرزوق، في تغريدة عبر موقع تويتر، "سيبقى وعينا مستحضرًا بصمات الكيان الإسرائيلي منذ نشأته التي نراها ابتداءً بفلسطين، وجنوب لبنان ومصر، ومرورًا بالتسبب في انفصال السودان، وافتعال أزمة سد النهضة، وزرع الفتن وإشعال الفوضى".

وشدد القيادي في حركة حماس على أن الكيان الإسرائيلي "ولم ولن يكن يومًا عامل استقرار في المنطقة".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن الوزير السعودي، خلال زيارته إلى واشنطن، إن الرياض قد توافق على تطبيع علاقاتها مع "إسرائيل" لأن الأخيرة "أسهمت في إحلال الاستقرار والسلام في المنطقة".